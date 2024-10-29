https://ria.ru/20241029/marsh-1980785227.html

В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции

В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции - РИА Новости, 29.10.2024

В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции

Марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, начался в центре Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:28

2024-10-29T19:28

2024-10-29T19:50

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, начался в центре Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. Протестующие, подавляющее большинство которых составляет молодежь, собрались у Тбилисского государственного университета и намерены дойти до здания парламента на проспекте Руставели, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг. В то же время число участников мероприятия заметно снизилось по сравнению со вчерашней манифестацией, на пути следования марша даже не полностью перекрыто автомобильное движение. Собравшиеся несут флаги Грузии, Евросоюза, а также плакаты с проевропейскими лозунгами. За маршем наблюдают сотрудники полиции, пока акция проходит без инцидентов. Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.

https://ria.ru/20241029/pushkov-1980777128.html

https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Марш оппозиции против итогов парламентских выборов в Тбилиси Марш оппозиции против итогов парламентских выборов в Грузии начался в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости 2024-10-29T19:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, тбилисский государственный университет, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси