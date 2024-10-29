https://ria.ru/20241029/marsh-1980785227.html
В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции
В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции - РИА Новости, 29.10.2024
В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции
Марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, начался в центре Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:28
2024-10-29T19:28
2024-10-29T19:50
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, начался в центре Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. Протестующие, подавляющее большинство которых составляет молодежь, собрались у Тбилисского государственного университета и намерены дойти до здания парламента на проспекте Руставели, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг. В то же время число участников мероприятия заметно снизилось по сравнению со вчерашней манифестацией, на пути следования марша даже не полностью перекрыто автомобильное движение. Собравшиеся несут флаги Грузии, Евросоюза, а также плакаты с проевропейскими лозунгами. За маршем наблюдают сотрудники полиции, пока акция проходит без инцидентов. Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
https://ria.ru/20241029/pushkov-1980777128.html
https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980785970_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95bca34dea8d592b358124e7515b14dc.jpg
Марш оппозиции против итогов парламентских выборов в Тбилиси
Марш оппозиции против итогов парламентских выборов в Грузии начался в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости
2024-10-29T19:28
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, тбилисский государственный университет, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Тбилисский государственный университет, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции
В центре Тбилиси начался марш грузинской оппозиции, недовольной итогами выборов
ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, начался в центре Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости.
Протестующие, подавляющее большинство которых составляет молодежь, собрались у Тбилисского государственного университета
и намерены дойти до здания парламента на проспекте Руставели, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг.
В то же время число участников мероприятия заметно снизилось по сравнению со вчерашней манифестацией, на пути следования марша даже не полностью перекрыто автомобильное движение.
Собравшиеся несут флаги Грузии
, Евросоюза, а также плакаты с проевропейскими лозунгами.
За маршем наблюдают сотрудники полиции, пока акция проходит без инцидентов.
Парламентские выборы прошли в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.
Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.