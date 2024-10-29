https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html

Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область

Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024

Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале заявил, что не знает и не понимает конечной... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:51

2024-10-29T09:51

2024-10-29T09:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

харьковская область

борислав береза

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале заявил, что не знает и не понимает конечной цели вторжения в Курскую область. "Я не знаю конечной цели курской операции… Пополнение туда идет быстрее, чем на купянском (в Харьковской области - ред.) или на других направлениях. Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше", - сказал Марченко. ВСУ в полшестого утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

курская область

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, харьковская область, борислав береза, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины