Рейтинг@Mail.ru
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область - РИА Новости, 29.10.2024
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале заявил, что не знает и не понимает конечной... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:51
2024-10-29T09:51
специальная военная операция на украине
курская область
россия
харьковская область
борислав береза
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133455_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_3990ed3028f5da4b94e1620a388fd0c6.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале заявил, что не знает и не понимает конечной цели вторжения в Курскую область. "Я не знаю конечной цели курской операции… Пополнение туда идет быстрее, чем на купянском (в Харьковской области - ред.) или на других направлениях. Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше", - сказал Марченко. ВСУ в полшестого утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
курская область
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133455_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_713ad152099988b09acc8a2a952b270d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, харьковская область, борислав береза, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Харьковская область, Борислав Береза, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область

Генерал ВСУ заявил, что не понимает конечной цели вторжения в Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале заявил, что не знает и не понимает конечной цели вторжения в Курскую область.
"Я не знаю конечной цели курской операции… Пополнение туда идет быстрее, чем на купянском (в Харьковской области - ред.) или на других направлениях. Я не понимаю, для чего это происходит… Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше", - сказал Марченко.
ВСУ в полшестого утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
14 августа, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияХарьковская областьБорислав БерезаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала