https://ria.ru/20241029/marchenko-1980632802.html
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск - РИА Новости, 29.10.2024
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск
Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:17
2024-10-29T09:17
2024-10-29T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
борислав береза
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. <…> Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", — сказал Марченко. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трем бригадам ВСУ, в том числе в районе Тернов и Торского.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Борислав Береза, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск
Генерал ВСУ Марченко: украинский фронт рухнул из-за разбалансировки управления