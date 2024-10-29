https://ria.ru/20241029/marchenko-1980632802.html

Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск

Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск - РИА Новости, 29.10.2024

Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск

Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:17

2024-10-29T09:17

2024-10-29T14:45

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. <…> Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", — сказал Марченко. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трем бригадам ВСУ, в том числе в районе Тернов и Торского.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, донбасс, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины