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Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 29.10.2024 (обновлено: 14:45 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/marchenko-1980632802.html
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск - РИА Новости, 29.10.2024
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск
Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:17
2024-10-29T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
борислав береза
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале. "Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. &lt;…&gt; Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", — сказал Марченко. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трем бригадам ВСУ, в том числе в районе Тернов и Торского.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
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в мире, россия, донбасс, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Борислав Береза, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генерал ВСУ рассказал, из-за чего посыпался фронт украинских войск

Генерал ВСУ Марченко: украинский фронт рухнул из-за разбалансировки управления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.
"Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. <…> Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", — сказал Марченко.
В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трем бригадам ВСУ, в том числе в районе Тернов и Торского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассБорислав БерезаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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