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ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко - РИА Новости, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:12
2024-10-29T15:12
2024-10-29T15:15
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Лукашенко поступили в Центризбирком 26 октября.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, цик белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко на выборах