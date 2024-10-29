Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 29.10.2024 (обновлено: 15:15 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/lukashenko-1980713960.html
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко - РИА Новости, 29.10.2024
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко
Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:12
2024-10-29T15:15
белоруссия
в мире
александр лукашенко
цик белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1920x0_80_0_0_266ca220813ca338cb1e83a85572e7c7.jpg
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Лукашенко поступили в Центризбирком 26 октября.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_1f6ffbe61e71f6fe74d833f1b487e888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, александр лукашенко, цик белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко

ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по сбору подписей за Лукашенко на выборах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии приняла решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих в январе президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Лукашенко поступили в Центризбирком 26 октября.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран
27 октября, 19:38
 
БелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоЦИК Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала