https://ria.ru/20241029/lugansk-1980644779.html

В Луганске слышна работа ПВО

В Луганске слышна работа ПВО - РИА Новости, 29.10.2024

В Луганске слышна работа ПВО

Силы российской системы ПВО сработали в небе над Луганском, предварительно, мог быть сбит беспилотник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:45

2024-10-29T10:45

2024-10-29T10:52

специальная военная операция на украине

луганск

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Силы российской системы ПВО сработали в небе над Луганском, предварительно, мог быть сбит беспилотник, передает корреспондент РИА Новости.Около 10.30 мск в небе над Луганском сработали силы ПВО, было слышно три выстрела."Отработало ПВО. На данный момент информация уточняется", - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах .

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html

луганск

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

луганск, безопасность