https://ria.ru/20241029/lugansk-1980644779.html
В Луганске слышна работа ПВО
В Луганске слышна работа ПВО - РИА Новости, 29.10.2024
В Луганске слышна работа ПВО
Силы российской системы ПВО сработали в небе над Луганском, предварительно, мог быть сбит беспилотник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:45
2024-10-29T10:45
2024-10-29T10:52
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Силы российской системы ПВО сработали в небе над Луганском, предварительно, мог быть сбит беспилотник, передает корреспондент РИА Новости.Около 10.30 мск в небе над Луганском сработали силы ПВО, было слышно три выстрела."Отработало ПВО. На данный момент информация уточняется", - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах .
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Безопасность
В Луганске слышна работа ПВО
В небе над Луганском сработали силы ПВО, было слышно три выстрела