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Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/lnr-1980802773.html
Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города
Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 29.10.2024
Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города
Порядка 30 тысяч человек вернулись в освобожденный в 2022 году город Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Николай Моргунов в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:30
2024-10-29T22:30
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек вернулись в освобожденный в 2022 году город Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Николай Моргунов в интервью "Украина.ру". "За этот период восстановления города мы сегодня имеем положительную динамику, это очень радует, наверное, это самый главный сегодня показатель правильности выбранного курса. Сегодня в городе проживает порядка 40 тысяч человек (на момент освобождения летом 2022 года оставалось около 8-10 тысяч – ред.)", - заявил Моргунов. Он уточнил, что после освобождения города при первой возможности власти сделали оценку разрушений жилого фонда. "На тот момент из 800 многоквартирных домов полностью разрушенными и невозможными к восстановлению были признаны более 90 домов. Сегодня мы работаем с Минстроем Российской Федерации, и этот список уменьшается. То есть, мы сегодня понимаем, что часть домов, которые изначально мы, скажем так, приговорили, сегодня можно всё-таки восстановить. И процесс этот уже начат. В выгоревшие или частично разрушенные дома сегодня подрядчики зашли, и начинают восстанавливать", - рассказал мэр.
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северодонецк
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северодонецк, луганская народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города

Мэр Северодонецка в ЛНР сообщил о возвращении в город около 30 тысяч человек

© РИА Новости / Мария МарикянЦентр Северодонецка
Центр Северодонецка - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Центр Северодонецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек вернулись в освобожденный в 2022 году город Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Николай Моргунов в интервью "Украина.ру".
"За этот период восстановления города мы сегодня имеем положительную динамику, это очень радует, наверное, это самый главный сегодня показатель правильности выбранного курса. Сегодня в городе проживает порядка 40 тысяч человек (на момент освобождения летом 2022 года оставалось около 8-10 тысяч – ред.)", - заявил Моргунов.
Он уточнил, что после освобождения города при первой возможности власти сделали оценку разрушений жилого фонда.
"На тот момент из 800 многоквартирных домов полностью разрушенными и невозможными к восстановлению были признаны более 90 домов. Сегодня мы работаем с Минстроем Российской Федерации, и этот список уменьшается. То есть, мы сегодня понимаем, что часть домов, которые изначально мы, скажем так, приговорили, сегодня можно всё-таки восстановить. И процесс этот уже начат. В выгоревшие или частично разрушенные дома сегодня подрядчики зашли, и начинают восстанавливать", - рассказал мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Россия
 
 
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