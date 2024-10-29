https://ria.ru/20241029/lnr-1980802773.html

Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города

Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 29.10.2024

Мэр Северодонецка в ЛНР рассказал о восстановлении города

Порядка 30 тысяч человек вернулись в освобожденный в 2022 году город Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Николай Моргунов в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:30

2024-10-29T22:30

2024-10-29T22:30

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек вернулись в освобожденный в 2022 году город Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Николай Моргунов в интервью "Украина.ру". "За этот период восстановления города мы сегодня имеем положительную динамику, это очень радует, наверное, это самый главный сегодня показатель правильности выбранного курса. Сегодня в городе проживает порядка 40 тысяч человек (на момент освобождения летом 2022 года оставалось около 8-10 тысяч – ред.)", - заявил Моргунов. Он уточнил, что после освобождения города при первой возможности власти сделали оценку разрушений жилого фонда. "На тот момент из 800 многоквартирных домов полностью разрушенными и невозможными к восстановлению были признаны более 90 домов. Сегодня мы работаем с Минстроем Российской Федерации, и этот список уменьшается. То есть, мы сегодня понимаем, что часть домов, которые изначально мы, скажем так, приговорили, сегодня можно всё-таки восстановить. И процесс этот уже начат. В выгоревшие или частично разрушенные дома сегодня подрядчики зашли, и начинают восстанавливать", - рассказал мэр.

https://ria.ru/20241014/gladkov-1977919534.html

северодонецк

луганская народная республика

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северодонецк, луганская народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия