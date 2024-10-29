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ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 29.10.2024
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14:26 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/livan-1980699922.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 29.10.2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный пункт шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, штаб находился на глубине восьми метров,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:26
2024-10-29T14:26
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный пункт шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, штаб находился на глубине восьми метров, сообщила во вторник пресс-служба армии. "В ходе операции войск ЦАХАЛ был обнаружен и уничтожен подземный штаб "Хезболлах". Обнаруженная штаб-квартира была частью подземной инфраструктуры, которая находилась на глубине около 8 метров под землей", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на территории подземного комплекса было найдено примерно 500 килограммов взрывчатки. Силы ЦАХАЛ уничтожили как подземную инфраструктуру движения, так и найденное взрывчатое вещество. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия уничтожила подземный командный пункт "Хезболлы" на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный пункт шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, штаб находился на глубине восьми метров, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"В ходе операции войск ЦАХАЛ был обнаружен и уничтожен подземный штаб "Хезболлах". Обнаруженная штаб-квартира была частью подземной инфраструктуры, которая находилась на глубине около 8 метров под землей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что на территории подземного комплекса было найдено примерно 500 килограммов взрывчатки. Силы ЦАХАЛ уничтожили как подземную инфраструктуру движения, так и найденное взрывчатое вещество.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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