https://ria.ru/20241029/livan-1980699922.html

ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 29.10.2024

ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного штаба "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный пункт шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, штаб находился на глубине восьми метров,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:26

2024-10-29T14:26

2024-10-29T14:26

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный командный пункт шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, штаб находился на глубине восьми метров, сообщила во вторник пресс-служба армии. "В ходе операции войск ЦАХАЛ был обнаружен и уничтожен подземный штаб "Хезболлах". Обнаруженная штаб-квартира была частью подземной инфраструктуры, которая находилась на глубине около 8 метров под землей", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на территории подземного комплекса было найдено примерно 500 килограммов взрывчатки. Силы ЦАХАЛ уничтожили как подземную инфраструктуру движения, так и найденное взрывчатое вещество. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024