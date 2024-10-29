https://ria.ru/20241029/livan-1980626324.html
Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России
Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России - РИА Новости, 29.10.2024
Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России
Ливан высоко ценит поддержку Россией своей территориальной целостности, а также поддержку палестинцев и сотрудничает с Москвой на площадках ООН, заявил в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:59
2024-10-29T07:59
2024-10-29T07:59
ливан
россия
израиль
оон
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ливан высоко ценит поддержку Россией своей территориальной целостности, а также поддержку палестинцев и сотрудничает с Москвой на площадках ООН, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура. "Россия - большой друг Ливана. Мы высоко ценим ее позицию в поддержку палестинского народа и его неотъемлемых прав, а также поддержку РФ суверенитета Ливана и его территориальной целостности, и ее осуждение израильского вторжения и неоднократных нарушений международного гуманитарного права. Безусловно, мы сотрудничаем с Россией в рамках ООН, как мы сотрудничаем со всеми дружественными странами, потому что крайне важно, чтобы большая коалиция выступила против военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в Газе и Ливане", - сказал он. Баддура добавил, что Россия пытается сыграть конструктивную роль в деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, но это требует коллективных усилий всех влиятельных игроков в регионе. "Россия - великая страна с дипломатией, известной своим профессионализмом и знанием ситуации... Большой проблемой остается то, что Совет Безопасности не может играть свою превентивную роль или предотвращать обострение кризисов, как в настоящее время на Ближнем Востоке", - подчеркнул собеседник агентства. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html
https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html
ливан
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cd15e077e72911e0cf0d01dd77f9a9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, израиль, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Россия, Израиль, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России
Постпред Ливана в ООН Баддура высоко оценил поддержку со стороны России
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ливан высоко ценит поддержку Россией своей территориальной целостности, а также поддержку палестинцев и сотрудничает с Москвой на площадках ООН, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура.
"Россия - большой друг Ливана. Мы высоко ценим ее позицию в поддержку палестинского народа и его неотъемлемых прав, а также поддержку РФ суверенитета Ливана и его территориальной целостности, и ее осуждение израильского вторжения и неоднократных нарушений международного гуманитарного права. Безусловно, мы сотрудничаем с Россией в рамках ООН, как мы сотрудничаем со всеми дружественными странами, потому что крайне важно, чтобы большая коалиция выступила против военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в Газе и Ливане", - сказал он.
Баддура добавил, что Россия пытается сыграть конструктивную роль в деэскалации напряженности на Ближнем Востоке
, но это требует коллективных усилий всех влиятельных игроков в регионе.
"Россия - великая страна с дипломатией, известной своим профессионализмом и знанием ситуации... Большой проблемой остается то, что Совет Безопасности не может играть свою превентивную роль или предотвращать обострение кризисов, как в настоящее время на Ближнем Востоке", - подчеркнул собеседник агентства.
Израиль
с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах
" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.