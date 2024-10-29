https://ria.ru/20241029/livan-1980626324.html

Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России

Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России - РИА Новости, 29.10.2024

Постпред Ливана в ООН высоко оценил поддержку со стороны России

Ливан высоко ценит поддержку Россией своей территориальной целостности, а также поддержку палестинцев и сотрудничает с Москвой на площадках ООН, заявил в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:59

2024-10-29T07:59

2024-10-29T07:59

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ливан высоко ценит поддержку Россией своей территориальной целостности, а также поддержку палестинцев и сотрудничает с Москвой на площадках ООН, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура. "Россия - большой друг Ливана. Мы высоко ценим ее позицию в поддержку палестинского народа и его неотъемлемых прав, а также поддержку РФ суверенитета Ливана и его территориальной целостности, и ее осуждение израильского вторжения и неоднократных нарушений международного гуманитарного права. Безусловно, мы сотрудничаем с Россией в рамках ООН, как мы сотрудничаем со всеми дружественными странами, потому что крайне важно, чтобы большая коалиция выступила против военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в Газе и Ливане", - сказал он. Баддура добавил, что Россия пытается сыграть конструктивную роль в деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, но это требует коллективных усилий всех влиятельных игроков в регионе. "Россия - великая страна с дипломатией, известной своим профессионализмом и знанием ситуации... Большой проблемой остается то, что Совет Безопасности не может играть свою превентивную роль или предотвращать обострение кризисов, как в настоящее время на Ближнем Востоке", - подчеркнул собеседник агентства. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/mid-1974410139.html

https://ria.ru/20241002/livan-1975924766.html

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ливан, россия, израиль, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире