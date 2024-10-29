https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html
Постпред Ливана заявил, что силы ООН в стране не выполняют свой мандат
Постпред Ливана заявил, что силы ООН в стране не выполняют свой мандат - РИА Новости, 29.10.2024
Постпред Ливана заявил, что силы ООН в стране не выполняют свой мандат
Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) неспособны выполнить свой мандат, Совет Безопасности ООН должен сделать соответствующие выводы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:09
2024-10-29T04:09
2024-10-29T04:09
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) неспособны выполнить свой мандат, Совет Безопасности ООН должен сделать соответствующие выводы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий. "Мы осуждаем нападения Израиля на ВСООНЛ и их солдат. ВСООНЛ оказались неспособными выполнить свой мандат, поскольку Израиль постоянно нарушает резолюцию 1701 и суверенитет Ливана. Совет Безопасности должен действовать ответственно в этом вопросе, поскольку именно он дал мандат ВСООНЛ. Они должны заявить о нависшей над ними угрозе, а Совет Безопасности - сделать соответствующие выводы", - сказал он. Баддура добавил, что отношения между ливанскими властями, а также ливанскими вооруженными силами и ВСООНЛ всегда были очень хорошими, "основанными на доверии и сотрудничестве". "Реальная проблема заключается не в мандате как таковом. Это неуважение Израилем суверенитета Ливана, его враждебность, его постоянные угрозы, а также его экспансионистские намерения в отношении части нашей территории… Резолюция 1701 в ее нынешнем виде является хорошим инструментом, но ее необходимо выполнять в полном объеме. И она сможет обеспечить прекращение боевых действий только в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательство соблюдать его и параллельно будут действовать международные гарантии", - отметил собеседник агентства. Постпред подчеркнул, что Ливан использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги для повышения осведомленности органов ООН, каждый в пределах своей компетенции, о нарушениях, совершенных Израилем. "Мы пытаемся заставить их (органов ООН – ред.) осудить эти нарушения и потребовать соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения огня и выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности. Параллельно мы работаем над тем, чтобы международные организации могли мобилизовать средства и помощь, необходимые для преодоления беспрецедентного гуманитарного кризиса", - подчеркнул дипломат. Тринадцатого октября миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщали о том, что рано утром два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота, ведущие на территорию объекта ООН, и вошли туда. Танки отступили через 45 минут, однако после этого миротворцы ООН на том же объекте сообщили о выстрелах примерно в 100 метрах к северу от их расположения, затем последовал густой дым, который проник на базу, вызвав раздражение кожи и проблемы с желудком у 15 миротворцев, несмотря на ношение ими защитных масок. В настоящее время они проходят лечение. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241016/livan-1978295016.html
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ливан, израиль, женева (город), оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, Женева (город), ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Постпред Ливана заявил, что силы ООН в стране не выполняют свой мандат
Постпред Ливана Баддура: силы ООН не выполняют мандат, СБ должен сделать выводы
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) неспособны выполнить свой мандат, Совет Безопасности ООН должен сделать соответствующие выводы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура.
Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах
" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.
"Мы осуждаем нападения Израиля
на ВСООНЛ и их солдат. ВСООНЛ оказались неспособными выполнить свой мандат, поскольку Израиль постоянно нарушает резолюцию 1701 и суверенитет Ливана. Совет Безопасности должен действовать ответственно в этом вопросе, поскольку именно он дал мандат ВСООНЛ. Они должны заявить о нависшей над ними угрозе, а Совет Безопасности - сделать соответствующие выводы", - сказал он.
Баддура добавил, что отношения между ливанскими властями, а также ливанскими вооруженными силами и ВСООНЛ всегда были очень хорошими, "основанными на доверии и сотрудничестве".
"Реальная проблема заключается не в мандате как таковом. Это неуважение Израилем суверенитета Ливана, его враждебность, его постоянные угрозы, а также его экспансионистские намерения в отношении части нашей территории… Резолюция 1701 в ее нынешнем виде является хорошим инструментом, но ее необходимо выполнять в полном объеме. И она сможет обеспечить прекращение боевых действий только в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательство соблюдать его и параллельно будут действовать международные гарантии", - отметил собеседник агентства.
Постпред подчеркнул, что Ливан использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги для повышения осведомленности органов ООН, каждый в пределах своей компетенции, о нарушениях, совершенных Израилем.
"Мы пытаемся заставить их (органов ООН – ред.) осудить эти нарушения и потребовать соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения огня и выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности. Параллельно мы работаем над тем, чтобы международные организации могли мобилизовать средства и помощь, необходимые для преодоления беспрецедентного гуманитарного кризиса", - подчеркнул дипломат.
Тринадцатого октября миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщали о том, что рано утром два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота, ведущие на территорию объекта ООН, и вошли туда. Танки отступили через 45 минут, однако после этого миротворцы ООН на том же объекте сообщили о выстрелах примерно в 100 метрах к северу от их расположения, затем последовал густой дым, который проник на базу, вызвав раздражение кожи и проблемы с желудком у 15 миротворцев, несмотря на ношение ими защитных масок. В настоящее время они проходят лечение.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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