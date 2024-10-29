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Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами - РИА Новости, 29.10.2024
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00:34 29.10.2024 (обновлено: 00:51 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/livan-1980607052.html
Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами
Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами - РИА Новости, 29.10.2024
Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами
Израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T00:34
2024-10-29T00:51
ливан
восток
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр."Более 60% населения Баальбек-Хермель стали беженцами из-за израильской агрессии", - сказал Ходр.По словам губернатора, израильская авиация только в понедельник нанесла 30 ударов по разным населенным пунктам. "Погибли более 60 человек, ранены более 100 граждан", - добавил собеседник агентства.К местам, которые подвергались ударам, направлены группы спасателей и скорая помощь, местные жители также принимают участия в разборе завалов в надежде найти своих родных живыми.Ранее источник в службе спасения сообщил РИА Новости, что в результате удара по одному из частных домов в районе Баальбека погибли 12 членов одной семьи.
https://ria.ru/20241028/armija-1980525295.html
https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html
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ливан, восток, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, Восток, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами

Более 60% жителей востока Ливана с начала обстрелов ЦАХАЛ стали беженцами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр.
"Более 60% населения Баальбек-Хермель стали беженцами из-за израильской агрессии", - сказал Ходр.
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По словам губернатора, израильская авиация только в понедельник нанесла 30 ударов по разным населенным пунктам. "Погибли более 60 человек, ранены более 100 граждан", - добавил собеседник агентства.
К местам, которые подвергались ударам, направлены группы спасателей и скорая помощь, местные жители также принимают участия в разборе завалов в надежде найти своих родных живыми.
Ранее источник в службе спасения сообщил РИА Новости, что в результате удара по одному из частных домов в районе Баальбека погибли 12 членов одной семьи.
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