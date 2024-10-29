https://ria.ru/20241029/livan-1980607052.html

Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами

Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами - РИА Новости, 29.10.2024

Более 60 процентов жителей востока Ливана стали беженцами

Израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:34

2024-10-29T00:34

2024-10-29T00:51

ливан

восток

в мире

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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Израильские бомбардировки долины Бекаа на востоке Ливана вынудили более 60% населения этой части страны покинуть свои дома и стать беженцами, заявил РИА Новости губернатор провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр."Более 60% населения Баальбек-Хермель стали беженцами из-за израильской агрессии", - сказал Ходр.По словам губернатора, израильская авиация только в понедельник нанесла 30 ударов по разным населенным пунктам. "Погибли более 60 человек, ранены более 100 граждан", - добавил собеседник агентства.К местам, которые подвергались ударам, направлены группы спасателей и скорая помощь, местные жители также принимают участия в разборе завалов в надежде найти своих родных живыми.Ранее источник в службе спасения сообщил РИА Новости, что в результате удара по одному из частных домов в районе Баальбека погибли 12 членов одной семьи.

https://ria.ru/20241028/armija-1980525295.html

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ливан, восток, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024