https://ria.ru/20241029/kusturitsa-1980627945.html

Кустурица заявил, что российское кино не должно имитировать Голливуд

Кустурица заявил, что российское кино не должно имитировать Голливуд - РИА Новости, 29.10.2024

Кустурица заявил, что российское кино не должно имитировать Голливуд

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что российское кино не должно имитировать Голливуд, и отметил, что в западных фильмах РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:18

2024-10-29T08:18

2024-10-29T08:26

культура

голливуд

эмир кустурица

культура

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что российское кино не должно имитировать Голливуд, и отметил, что в западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души. "Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет", - сказал Кустурица. Режиссер отметил, что советское кино было "очень сильным". "Сейчас надо вернуться к своим корням", - заключил он.Ранее Кустурица среди многочисленных гостей присутствовал на премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра в Белграде; 26-27 октября в сербской столице прошли гастроли театра "Мастерская "12" народного артиста России Никиты Михалкова.

https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html

https://ria.ru/20240321/film-1934796996.html

голливуд

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Дарья Буймова

голливуд, эмир кустурица, культура