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На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту

На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту - РИА Новости, 29.10.2024

На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту

Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:53

2024-10-29T21:53

2024-10-29T21:53

краснодарский край

общество

краснодарский край

тимашевский район

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Благоустроили участок площадью более гектара на улице Советской в центральной части хутора. Там вымостили пешеходные дорожки, заменили плитку на площадке вокруг памятника, установили объекты малых архитектурных форм, систему освещения. В парке создали детскую и спортивную зоны – установили игровые комплексы и уличные тренажеры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Он также отметил, что во время работ на территории максимально сохранены растущие там насаждения. Парк в хуторе Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию обновили, в том числе и за счет краевого бюджета.

краснодарский край

тимашевский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, тимашевский район