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На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту - РИА Новости, 29.10.2024
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Краснодарский край
 
21:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kuban-1980800095.html
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту - РИА Новости, 29.10.2024
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту
Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:53
2024-10-29T21:53
краснодарский край
общество
краснодарский край
тимашевский район
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Благоустроили участок площадью более гектара на улице Советской в центральной части хутора. Там вымостили пешеходные дорожки, заменили плитку на площадке вокруг памятника, установили объекты малых архитектурных форм, систему освещения. В парке создали детскую и спортивную зоны – установили игровые комплексы и уличные тренажеры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Он также отметил, что во время работ на территории максимально сохранены растущие там насаждения. Парк в хуторе Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию обновили, в том числе и за счет краевого бюджета.
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общество, краснодарский край, тимашевский район
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Тимашевский район

На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВ Краснодаре
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«
"Благоустроили участок площадью более гектара на улице Советской в центральной части хутора. Там вымостили пешеходные дорожки, заменили плитку на площадке вокруг памятника, установили объекты малых архитектурных форм, систему освещения. В парке создали детскую и спортивную зоны – установили игровые комплексы и уличные тренажеры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Он также отметил, что во время работ на территории максимально сохранены растущие там насаждения.
Парк в хуторе Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию обновили, в том числе и за счет краевого бюджета.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайТимашевский район
 
 
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