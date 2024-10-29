https://ria.ru/20241029/kuban-1980800095.html
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту - РИА Новости, 29.10.2024
На Кубани благоустроили парк в центре хутора по нацпроекту
Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:53
2024-10-29T21:53
2024-10-29T21:53
краснодарский край
общество
краснодарский край
тимашевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22aadc55e04bd0e2df12e8201345569f.jpg
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Благоустроили участок площадью более гектара на улице Советской в центральной части хутора. Там вымостили пешеходные дорожки, заменили плитку на площадке вокруг памятника, установили объекты малых архитектурных форм, систему освещения. В парке создали детскую и спортивную зоны – установили игровые комплексы и уличные тренажеры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Он также отметил, что во время работ на территории максимально сохранены растущие там насаждения. Парк в хуторе Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию обновили, в том числе и за счет краевого бюджета.
краснодарский край
тимашевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab8b7313570e816a657e5c96ab0ef207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, тимашевский район
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Тимашевский район
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Парк в центральной части хутора Тимашевского района в Краснодарском крае с игровыми комплексами и уличными тренажерами благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«
"Благоустроили участок площадью более гектара на улице Советской
в центральной части хутора. Там вымостили пешеходные дорожки, заменили плитку на площадке вокруг памятника, установили объекты малых архитектурных форм, систему освещения. В парке создали детскую и спортивную зоны – установили игровые комплексы и уличные тренажеры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Он также отметил, что во время работ на территории максимально сохранены растущие там насаждения.
Парк в хуторе Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию обновили, в том числе и за счет краевого бюджета.