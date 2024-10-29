https://ria.ru/20241029/kuban-1980701794.html

На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме

На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме - РИА Новости, 29.10.2024

На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме

Правоохранители обезвредили в Краснодарском крае мужчину, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:31

2024-10-29T14:31

2024-10-29T14:35

происшествия

краснодарский край

успенский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители обезвредили в Краснодарском крае мужчину, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района. "Мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату. В течение нескольких часов сотрудники полиции вели с ним переговоры", - передает ведомство слова начальника пресс-службы краевого главка Александра Рунова. Оперативники совместно с росгвардейцами задержали и обезвредили 57-летнего злоумышленника, у него изъяли гранату Ф-1, добавили в региональном МВД. Мужчину уже доставили в отдел полиции. По словам самого задержанного, боеприпас ему подарил знакомый несколько лет назад.

https://ria.ru/20241026/granata-1980273522.html

краснодарский край

успенский район

россия

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происшествия, краснодарский край, успенский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)