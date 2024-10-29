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На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме - РИА Новости, 29.10.2024
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14:31 29.10.2024 (обновлено: 14:35 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kuban-1980701794.html
На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме
На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме - РИА Новости, 29.10.2024
На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме
Правоохранители обезвредили в Краснодарском крае мужчину, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:31
2024-10-29T14:35
происшествия
краснодарский край
успенский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители обезвредили в Краснодарском крае мужчину, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района. "Мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату. В течение нескольких часов сотрудники полиции вели с ним переговоры", - передает ведомство слова начальника пресс-службы краевого главка Александра Рунова. Оперативники совместно с росгвардейцами задержали и обезвредили 57-летнего злоумышленника, у него изъяли гранату Ф-1, добавили в региональном МВД. Мужчину уже доставили в отдел полиции. По словам самого задержанного, боеприпас ему подарил знакомый несколько лет назад.
https://ria.ru/20241026/granata-1980273522.html
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происшествия, краснодарский край, успенский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Успенский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме

На Кубани мужчина заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюМужчина угрожал взорвать боевую гранату в станице Убежинской Успенского района Краснодарского края
Мужчина угрожал взорвать боевую гранату в станице Убежинской Успенского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Мужчина угрожал взорвать боевую гранату в станице Убежинской Успенского района Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители обезвредили в Краснодарском крае мужчину, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату, сообщили в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района.
"Мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату. В течение нескольких часов сотрудники полиции вели с ним переговоры", - передает ведомство слова начальника пресс-службы краевого главка Александра Рунова.
Оперативники совместно с росгвардейцами задержали и обезвредили 57-летнего злоумышленника, у него изъяли гранату Ф-1, добавили в региональном МВД.
Мужчину уже доставили в отдел полиции. По словам самого задержанного, боеприпас ему подарил знакомый несколько лет назад.
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ПроисшествияКраснодарский крайУспенский районРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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