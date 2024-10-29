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Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к 25 годам тюрьмы

Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к 25 годам тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2024

Убийцу экс-командира подлодки "Краснодар" приговорили к 25 годам тюрьмы

Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Денисенко за убийство бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщил РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:23

2024-10-29T14:23

2024-10-29T15:32

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КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Денисенко за убийство бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Осужденному Денисенко назначить по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет", — сказал судья.Согласно приговору, Денисенко первые пять лет проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год и девять месяцев после освобождения.Кроме того, в пользу отца убитого в качестве компенсации морального вреда со злоумышленника взыскали пять миллионов рублей.Гособвинитель запросил Денисенко 25 лет лишения свободы.Следствие установило, что в октябре 2022 года он вступил в организованную группу, руководство которой поручило злоумышленнику убить бывшего командира подводной лодки "Краснодар" из-за служебной деятельности офицера. Денисенко следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня. Кроме того, он получил от сообщников пистолет с глушителем.Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Краснодаре, где офицер по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый минимум восемь раз выстрелил в Ржицкого, убив его, после чего уехал из города. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.Уроженца украинского города Сумы судили в убийстве по найму, государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщал СК, Денисенко, который намеревался после убийства вылететь в Турцию, а оттуда — в Швейцарию, во время следствия дал признательные показания.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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