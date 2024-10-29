https://ria.ru/20241029/krizis-1980796154.html

Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии

Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии

Грузии грозит конституционный кризис, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:01

2024-10-29T21:01

2024-10-29T21:01

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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузии грозит конституционный кризис, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Там грозит конституционный кризис", - заявил Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. Он пояснил, что президент Грузии отказывается признавать законность выборов парламента, а именно она должна созвать его первую сессию. "Там президент созывает первую сессию парламента, а она уже высказалась достаточно ясно", - сказал Сикорский. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, польша, россия, радослав сикорский, саломе зурабишвили, обсе