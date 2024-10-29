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Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
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21:01 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/krizis-1980796154.html
Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии
Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии
Грузии грозит конституционный кризис, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:01
2024-10-29T21:01
в мире
грузия
польша
россия
радослав сикорский
саломе зурабишвили
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузии грозит конституционный кризис, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Там грозит конституционный кризис", - заявил Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. Он пояснил, что президент Грузии отказывается признавать законность выборов парламента, а именно она должна созвать его первую сессию. "Там президент созывает первую сессию парламента, а она уже высказалась достаточно ясно", - сказал Сикорский. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, польша, россия, радослав сикорский, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Польша предупредила об угрозе конституционного кризиса в Грузии

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Грузии грозит конституционный кризис

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeДемонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Грузии грозит конституционный кризис, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Там грозит конституционный кризис", - заявил Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
Он пояснил, что президент Грузии отказывается признавать законность выборов парламента, а именно она должна созвать его первую сессию.
«
"Там президент созывает первую сессию парламента, а она уже высказалась достаточно ясно", - сказал Сикорский.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
28 октября, 19:41
 
В миреГрузияПольшаРоссияРадослав СикорскийСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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