https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.10.2024

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:41

2024-10-29T09:41

2024-10-29T10:51

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СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким Чен Ына на фоне роста его публичной активности на 60%, передает агентство Ренхап. Сообщается, что это было сделано в ответ на возможные угрозы жизни Ким Чен Ына. Разведка доложила об этом депутатам на заседании парламентского комитета по разведке.По информации NIS, с начала этого года количество публичных выступлений Ким Чен Ына составило 110, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом."В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов", - пишет агентство.Также с этого месяца Северная Корея вместо материалов о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире для сотрудников за рубежом стала продвигать историю революции Ким Чен Ына, что свидетельствует об усилении его собственного культа личности.

https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ким чен ын, ким ир сен, ким чен ир, южная корея