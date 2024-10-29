Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына
Ренхап: Южная Корея усилила меры безопасности для защиты Ким Чен Ына
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким Чен Ына на фоне роста его публичной активности на 60%, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что это было сделано в ответ на возможные угрозы жизни Ким Чен Ына. Разведка доложила об этом депутатам на заседании парламентского комитета по разведке.
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По информации NIS, с начала этого года количество публичных выступлений Ким Чен Ына составило 110, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом.
"В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов", - пишет агентство.
Также с этого месяца Северная Корея вместо материалов о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире для сотрудников за рубежом стала продвигать историю революции Ким Чен Ына, что свидетельствует об усилении его собственного культа личности.