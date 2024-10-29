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Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.10.2024
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09:41 29.10.2024 (обновлено: 10:51 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html
Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына
Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.10.2024
Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:41
2024-10-29T10:51
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СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким Чен Ына на фоне роста его публичной активности на 60%, передает агентство Ренхап. Сообщается, что это было сделано в ответ на возможные угрозы жизни Ким Чен Ына. Разведка доложила об этом депутатам на заседании парламентского комитета по разведке.По информации NIS, с начала этого года количество публичных выступлений Ким Чен Ына составило 110, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом."В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов", - пишет агентство.Также с этого месяца Северная Корея вместо материалов о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире для сотрудников за рубежом стала продвигать историю революции Ким Чен Ына, что свидетельствует об усилении его собственного культа личности.
https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html
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В мире, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Южная Корея
Разведка Южной Кореи считает, что КНДР усилила охрану Ким Чен Ына

Ренхап: Южная Корея усилила меры безопасности для защиты Ким Чен Ына

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время Северная Корея усиливает меры безопасности для защиты лидера страны Ким Чен Ына на фоне роста его публичной активности на 60%, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что это было сделано в ответ на возможные угрозы жизни Ким Чен Ына. Разведка доложила об этом депутатам на заседании парламентского комитета по разведке.
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По информации NIS, с начала этого года количество публичных выступлений Ким Чен Ына составило 110, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом.
"В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов", - пишет агентство.
Также с этого месяца Северная Корея вместо материалов о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире для сотрудников за рубежом стала продвигать историю революции Ким Чен Ына, что свидетельствует об усилении его собственного культа личности.
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