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В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.10.2024
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01:47 29.10.2024 (обновлено: 06:04 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/konflikt-1980610467.html
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.10.2024
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой
Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:47
2024-10-29T06:04
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев ранее сообщил о конфликте в районе ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, утверждалось, что очевидцы слышали около пяти выстрелов."Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение.
https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html
красногорск
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красногорск, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

Полиция устанавливает детали конфликта со стрельбой в Красногорске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале.
Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев ранее сообщил о конфликте в районе ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, утверждалось, что очевидцы слышали около пяти выстрелов.
«
"Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение.
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КрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
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