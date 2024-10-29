https://ria.ru/20241029/konflikt-1980610467.html

В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.10.2024

В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T01:47

2024-10-29T01:47

2024-10-29T06:04

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев ранее сообщил о конфликте в районе ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, утверждалось, что очевидцы слышали около пяти выстрелов."Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение.

https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красногорск, московская область (подмосковье), россия, происшествия