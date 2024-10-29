https://ria.ru/20241029/konflikt-1980610467.html
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.10.2024
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой
Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:47
2024-10-29T01:47
2024-10-29T06:04
красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства конфликта в Красногорске, сообщает областной главк МВД в Telegram-канале. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев ранее сообщил о конфликте в районе ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, утверждалось, что очевидцы слышали около пяти выстрелов."Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение.
https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html
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красногорск, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой
Полиция устанавливает детали конфликта со стрельбой в Красногорске