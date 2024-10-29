https://ria.ru/20241029/komissiya-1980606131.html

Польская комиссия по "российскому влиянию" представит первый доклад

Польская комиссия по "российскому влиянию" представит первый доклад - РИА Новости, 29.10.2024

Польская комиссия по "российскому влиянию" представит первый доклад

Польская комиссия по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы, представит во вторник первый доклад о своей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:17

2024-10-29T00:17

2024-10-29T00:17

польша

россия

белоруссия

дональд туск

томаш шмидт (судья)

анджей дуда

право и справедливость

в мире

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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Польская комиссия по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы, представит во вторник первый доклад о своей работе. Ожидается, что доклад будет представлен после окончания заседания кабинета министров, которое должно начаться в 12.00 (14.00 мск). Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил журналистам, что уже получил предварительный доклад от главы комиссии, по его словам, этот документ имеет "методологический характер", однако во вторник он пообещал представить доклад "с выводами" комиссии. С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии "Право и справедливость" была создана комиссия по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции. После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше. В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

https://ria.ru/20241028/peskov-1980477092.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

польша

россия

белоруссия

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польша, россия, белоруссия, дональд туск, томаш шмидт (судья), анджей дуда, право и справедливость, в мире