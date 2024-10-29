https://ria.ru/20241029/komi-1980781812.html

В Коми хотят задействовать МЧС для поимки сбежавшего с фермы страуса

В Коми хотят задействовать МЧС для поимки сбежавшего с фермы страуса - РИА Новости, 29.10.2024

В Коми хотят задействовать МЧС для поимки сбежавшего с фермы страуса

Сотрудников МЧС хотят привлечь к поимке австралийского эму, который сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми и третий день бродит в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:59

2024-10-29T18:59

2024-10-29T18:59

сыктывдинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудников МЧС хотят привлечь к поимке австралийского эму, который сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми и третий день бродит в лесу, сообщил РИА Новости владелец фермы Михаил Напалков. Ранее он рассказывал, что страус сбежал 27 октября, перебравшись через ограду. Сотрудники фермы и волонтеры быстро нашли птицу в лесу, примерно в километре от фермы. При этом поймать страуса не удается, поскольку он уворачивается от сетей. Усыпить его с помощью шприцев с транквилизаторами тоже не получается, так как у имеющегося в наличии ветеринарного ружья не хватает мощности, чтобы пробить оперение и кожу. "Мы хотим обратиться в МЧС – может быть, они что-нибудь придумают. В нашем городе подходящего ветеринарного ружья нет", – сказал Напалков. По его словам, вызвать специалиста с подходящим оборудованием для усыпления животных из соседнего города пока не удается. Эму – птица семейства казуарообразных, ее вес достигает 55 килограммов, а рост – около 2 метров. Эму способен развивать скорость до 50 километров в час, а длина его ног позволяет делать шаги до 2,75 метра.

https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html

сыктывдинский район

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сыктывдинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия