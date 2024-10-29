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Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем - РИА Новости, 29.10.2024
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08:14 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kometa-1980627201.html
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем - РИА Новости, 29.10.2024
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем
Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:14
2024-10-29T08:14
космос - риа наука
михаил леус
московский планетарий
земля
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее в Московском планетарии сообщали, что комета C/2024 S1 (ATLAS) может разрушиться после прохождения ближайшей к Солнцу точки её траектории, от этого зависело, увидят ли ее жители Северного полушария, или же им останется наблюдать лишь ее обломки. Особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой даже при дневном свете. "Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
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космос - риа наука, михаил леус, московский планетарий, земля
Космос - РИА Наука, Михаил Леус, Московский планетарий, Земля
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем и разрушилась в понедельник

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области
Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее в Московском планетарии сообщали, что комета C/2024 S1 (ATLAS) может разрушиться после прохождения ближайшей к Солнцу точки её траектории, от этого зависело, увидят ли ее жители Северного полушария, или же им останется наблюдать лишь ее обломки. Особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой даже при дневном свете.
"Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
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