https://ria.ru/20241029/kometa-1980627201.html

Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем - РИА Новости, 29.10.2024

Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:14

2024-10-29T08:14

2024-10-29T08:14

космос - риа наука

михаил леус

московский планетарий

земля

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее в Московском планетарии сообщали, что комета C/2024 S1 (ATLAS) может разрушиться после прохождения ближайшей к Солнцу точки её траектории, от этого зависело, увидят ли ее жители Северного полушария, или же им останется наблюдать лишь ее обломки. Особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой даже при дневном свете. "Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240918/mask-1973308110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, михаил леус, московский планетарий, земля