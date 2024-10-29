Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем и разрушилась в понедельник
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области
Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) не пережила сближения с Солнцем, она была разрушена в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее в Московском планетарии сообщали, что комета C/2024 S1 (ATLAS) может разрушиться после прохождения ближайшей к Солнцу точки её траектории, от этого зависело, увидят ли ее жители Северного полушария, или же им останется наблюдать лишь ее обломки. Особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой даже при дневном свете.
"Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им вчера, 28 октября, около 10 утра по московскому времени, что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
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