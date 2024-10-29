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Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ

Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ

Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ и контратаковали позиции противника,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:06

2024-10-29T05:06

2024-10-29T10:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ и контратаковали позиции противника, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, украинские войска попытались атаковать российские позиции, отправив в бой колонну бронемашин, включая два танка.Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну и передали координаты на командный пункт. "Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ", — уточнили в министерстве. Противник под натиском российских бойцов бросил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, натовские боеприпасы и технику. "Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника", — рассказал командир отряда с позывным Малой.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 тысяч военных.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он заверил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html

https://ria.ru/20241029/vertolety-1980618103.html

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Уничтожение в Курской области колонны боевой техники ВСУ Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну боевой техники ВСУ, включающую 2 танка, и контратаковали позиции противника, рассказали в Минобороны и показали кадры, как это было и то, что осталось от противника 2024-10-29T05:06 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины