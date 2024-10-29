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Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 29.10.2024 (обновлено: 10:54 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kolonna-1980618221.html
Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ
Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ
Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ и контратаковали позиции противника,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:06
2024-10-29T10:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ и контратаковали позиции противника, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, украинские войска попытались атаковать российские позиции, отправив в бой колонну бронемашин, включая два танка.Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну и передали координаты на командный пункт. "Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ", — уточнили в министерстве. Противник под натиском российских бойцов бросил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, натовские боеприпасы и технику. "Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника", — рассказал командир отряда с позывным Малой.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 тысяч военных.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он заверил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html
https://ria.ru/20241029/vertolety-1980618103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Уничтожение в Курской области колонны боевой техники ВСУ
Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну боевой техники ВСУ, включающую 2 танка, и контратаковали позиции противника, рассказали в Минобороны и показали кадры, как это было и то, что осталось от противника
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ

Морпехи ЧФ группировки "Север" уничтожили в Курской области колонну техники ВСУ

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота российской группировки войск "Север" уничтожили в Курской области колонну бронетехники ВСУ и контратаковали позиции противника, сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, украинские войска попытались атаковать российские позиции, отправив в бой колонну бронемашин, включая два танка.
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Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну и передали координаты на командный пункт.
«
"Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ", — уточнили в министерстве.
Противник под натиском российских бойцов бросил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, натовские боеприпасы и технику.
"Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника", — рассказал командир отряда с позывным Малой.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 тысяч военных.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он заверил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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