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Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 29.10.2024
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10:56 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kndr-1980647217.html
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 29.10.2024
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию
Одной из целей визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию может быть согласование позиций Пхеньяна и Москвы перед заседанием СБ ООН в связи с обвинениями в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:56
2024-10-29T10:56
россия
украина
корейский полуостров
цой сон хи
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одной из целей визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию может быть согласование позиций Пхеньяна и Москвы перед заседанием СБ ООН в связи с обвинениями в отправке военных в РФ, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. Как сообщило посольство России в Пхеньяне, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Москву с официальным визитом. "Это продолжение стратегического диалога. Ситуация, конечно, сейчас и на Корейском полуострове, и в российско-корейских отношениях развивается весьма динамично, поэтому такая периодическая сверка часов, обсуждение насущных проблем - важна, естественно", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. Помимо очередного обострения на Корейском полуострове, которое будет предметом обсуждения в ходе официального визита главы МИД КНДР в российскую столицу, отдельной темой переговоров станут российско-корейские двусторонние отношения, считает Толорая. "Плюс еще взаимодействие на мировой арене. Как вы знаете, Украина предложила созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу обвинений в направлении северокорейских войск (в Россию - ред.)... Очевидно, как-то реагировать на эту ситуацию надо, реагировать совместно, раз это касается двух стран, поэтому вопрос согласования позиций перед лицом враждебных действий также важен", - отметил востоковед. Совбез ООН в среду по запросу Украины проведет заседание в связи с заявлениями об отправке войск КНДР в Россию, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
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россия, украина, корейский полуостров, цой сон хи, георгий толорая, владимир путин, оон, в мире
Россия, Украина, Корейский полуостров, Цой Сон Хи, Георгий Толорая, Владимир Путин, ООН, В мире
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию

Эксперт Толорая: глава МИД КНДР в Москве может согласовать позиции к СБ ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой
Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одной из целей визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию может быть согласование позиций Пхеньяна и Москвы перед заседанием СБ ООН в связи с обвинениями в отправке военных в РФ, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
Как сообщило посольство России в Пхеньяне, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Москву с официальным визитом.
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"Это продолжение стратегического диалога. Ситуация, конечно, сейчас и на Корейском полуострове, и в российско-корейских отношениях развивается весьма динамично, поэтому такая периодическая сверка часов, обсуждение насущных проблем - важна, естественно", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
Помимо очередного обострения на Корейском полуострове, которое будет предметом обсуждения в ходе официального визита главы МИД КНДР в российскую столицу, отдельной темой переговоров станут российско-корейские двусторонние отношения, считает Толорая.
"Плюс еще взаимодействие на мировой арене. Как вы знаете, Украина предложила созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу обвинений в направлении северокорейских войск (в Россию - ред.)... Очевидно, как-то реагировать на эту ситуацию надо, реагировать совместно, раз это касается двух стран, поэтому вопрос согласования позиций перед лицом враждебных действий также важен", - отметил востоковед.
Совбез ООН в среду по запросу Украины проведет заседание в связи с заявлениями об отправке войск КНДР в Россию, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии.
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Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
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