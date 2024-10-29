https://ria.ru/20241029/kndr-1980647217.html

Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию

Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 29.10.2024

Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию

Одной из целей визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию может быть согласование позиций Пхеньяна и Москвы перед заседанием СБ ООН в связи с обвинениями в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:56

2024-10-29T10:56

2024-10-29T10:56

россия

украина

корейский полуостров

цой сон хи

георгий толорая

владимир путин

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980642969_0:89:1855:1132_1920x0_80_0_0_024fffe72a3023f171c3dc717345307e.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одной из целей визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию может быть согласование позиций Пхеньяна и Москвы перед заседанием СБ ООН в связи с обвинениями в отправке военных в РФ, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. Как сообщило посольство России в Пхеньяне, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Москву с официальным визитом. "Это продолжение стратегического диалога. Ситуация, конечно, сейчас и на Корейском полуострове, и в российско-корейских отношениях развивается весьма динамично, поэтому такая периодическая сверка часов, обсуждение насущных проблем - важна, естественно", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. Помимо очередного обострения на Корейском полуострове, которое будет предметом обсуждения в ходе официального визита главы МИД КНДР в российскую столицу, отдельной темой переговоров станут российско-корейские двусторонние отношения, считает Толорая. "Плюс еще взаимодействие на мировой арене. Как вы знаете, Украина предложила созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу обвинений в направлении северокорейских войск (в Россию - ред.)... Очевидно, как-то реагировать на эту ситуацию надо, реагировать совместно, раз это касается двух стран, поэтому вопрос согласования позиций перед лицом враждебных действий также важен", - отметил востоковед. Совбез ООН в среду по запросу Украины проведет заседание в связи с заявлениями об отправке войск КНДР в Россию, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Путин ранее в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20240502/vyvody-1943564884.html

https://ria.ru/20241028/lavrov-1980499483.html

https://ria.ru/20240709/kndr-1958441415.html

россия

украина

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, корейский полуостров, цой сон хи, георгий толорая, владимир путин, оон, в мире