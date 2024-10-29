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Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос
Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос - РИА Новости, 29.10.2024
Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время статус дочери лидера страны Ким Чен Ына возрос и ее готовят как... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:47
2024-10-29T09:47
2024-10-29T09:47
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СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время статус дочери лидера страны Ким Чен Ына возрос и ее готовят как потенциальную наследницу, передает агентство Ренхап. NIS сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, которая, по имеющимся данным, проходит подготовку в качестве "потенциального наследника". "По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе", - пишет агентство. Отмечается, что были зафиксированы моменты, где Ким Чжу Э беседует напрямую с послом России в КНДР, появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, но сопровождаемая личной охраной, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.
https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ким чен ын, ким е чжон
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон
Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос
Ренхап: южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына