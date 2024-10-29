https://ria.ru/20241029/kndr-1980635607.html

Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос

Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос - РИА Новости, 29.10.2024

Южнокорейская разведка считает, что статус дочери Ким Чен Ына вырос

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время статус дочери лидера страны Ким Чен Ына возрос и ее готовят как... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:47

2024-10-29T09:47

2024-10-29T09:47

в мире

россия

ким чен ын

ким е чжон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854367247_0:101:1279:820_1920x0_80_0_0_039595aabc124cccbc5525f0213744e4.jpg

СЕУЛ, 29 окт - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила, что в последнее время статус дочери лидера страны Ким Чен Ына возрос и ее готовят как потенциальную наследницу, передает агентство Ренхап. NIS сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, которая, по имеющимся данным, проходит подготовку в качестве "потенциального наследника". "По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе", - пишет агентство. Отмечается, что были зафиксированы моменты, где Ким Чжу Э беседует напрямую с послом России в КНДР, появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, но сопровождаемая личной охраной, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.

https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html

https://ria.ru/20240630/znachki-1956401563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ким чен ын, ким е чжон