Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
Посольство России в Северной Корее: глава МИД КНДР Сон Хи отправилась в Москву
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москву направилась делегация из КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи, сообщило посольство России в Пхеньяне в Telegram-канале.
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"Двадцать восьмого октября посол (России Александр. — Прим. ред.) Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом", — говорится в сообщении.
Как отмечается, поездка проходит в рамках стратегического диалога, об активизации которого лидеры двух стран Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились на встрече в июне.
В соответствии с подписанным тогда базовым договором страны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики, пояснили в дипмиссии.
Россия и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.
Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.