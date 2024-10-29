Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 29.10.2024 (обновлено: 09:40 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kndr-1980611127.html
Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию - РИА Новости, 29.10.2024
Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
В Москву направилась делегация из КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи, сообщило посольство России в Пхеньяне в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:07
2024-10-29T09:40
цой сон хи
пхеньян
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921364813_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_3d230487c83c937bcc201266ecd6aac1.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москву направилась делегация из КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи, сообщило посольство России в Пхеньяне в Telegram-канале.&quot;Двадцать восьмого октября посол (России Александр. — Прим. ред.) Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом&quot;, — говорится в сообщении.Как отмечается, поездка проходит в рамках стратегического диалога, об активизации которого лидеры двух стран Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились на встрече в июне.В соответствии с подписанным тогда базовым договором страны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики, пояснили в дипмиссии.Россия и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241028/lavrov-1980499483.html
https://ria.ru/20241025/dogovor-1980172667.html
пхеньян
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921364813_200:0:1252:789_1920x0_80_0_0_e89d35e675c8f1d9c3196ed25601e16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цой сон хи, пхеньян, москва, россия
Цой Сон Хи, Пхеньян, Москва, Россия
Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Россию

Посольство России в Северной Корее: глава МИД КНДР Сон Хи отправилась в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД КНДР Цой Сон Хи
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москву направилась делегация из КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи, сообщило посольство России в Пхеньяне в Telegram-канале.
«

"Двадцать восьмого октября посол (России Александр. — Прим. ред.) Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР
28 октября, 13:53
Как отмечается, поездка проходит в рамках стратегического диалога, об активизации которого лидеры двух стран Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились на встрече в июне.
В соответствии с подписанным тогда базовым договором страны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики, пояснили в дипмиссии.
Россия и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.
Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В МИД раскрыли, когда может пройти утверждение договора России и КНДР в СФ
25 октября, 19:31
 
Цой Сон ХиПхеньянМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала