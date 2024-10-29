https://ria.ru/20241029/kiev-1980619829.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:32

2024-10-29T05:32

2024-10-29T05:40

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины."В Киеве слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html

киев

черниговская область

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киев, в мире, черниговская область, вооруженные силы рф, украина