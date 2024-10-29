https://ria.ru/20241029/khusity-1980606911.html

Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях

Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях - РИА Новости, 29.10.2024

Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях

Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T00:32

2024-10-29T00:32

2024-10-29T00:32

аравийское море

красное море

йемен

ансар алла

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg

ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях. "В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции, продолжая при этом поддерживать военно-морскую блокаду израильского врага", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". Он уточнил, что первая операция была проведена против судна SC Montreal в южной части Аравийского моря с использованием двух дронов, а вторая операция была нацелена на корабль Maersk Kowloon в Аравийском море. "Третья операция была проведена военно-морскими силами и ракетными силами по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе с использованием нескольких баллистических ракет", - заявил он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20241022/husity-1979359229.html

https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html

аравийское море

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аравийское море, красное море, йемен, ансар алла, в мире