Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях
Хуситы в Йемене заявили, что атаковали три судна в Красном и Аравийском морях
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях.
"В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции, продолжая при этом поддерживать военно-морскую блокаду израильского врага", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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Он уточнил, что первая операция была проведена против судна SC Montreal в южной части Аравийского моря с использованием двух дронов, а вторая операция была нацелена на корабль Maersk Kowloon в Аравийском море.
"Третья операция была проведена военно-морскими силами и ракетными силами по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе с использованием нескольких баллистических ракет", - заявил он.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.