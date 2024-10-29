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Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях - РИА Новости, 29.10.2024
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00:32 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/khusity-1980606911.html
Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях
Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях - РИА Новости, 29.10.2024
Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях
Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T00:32
2024-10-29T00:32
аравийское море
красное море
йемен
ансар алла
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях. "В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции, продолжая при этом поддерживать военно-морскую блокаду израильского врага", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". Он уточнил, что первая операция была проведена против судна SC Montreal в южной части Аравийского моря с использованием двух дронов, а вторая операция была нацелена на корабль Maersk Kowloon в Аравийском море. "Третья операция была проведена военно-морскими силами и ракетными силами по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе с использованием нескольких баллистических ракет", - заявил он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20241022/husity-1979359229.html
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аравийское море, красное море, йемен, ансар алла, в мире
Аравийское море, Красное море, Йемен, Ансар Алла, В мире
Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях

Хуситы в Йемене заявили, что атаковали три судна в Красном и Аравийском морях

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях.
"В знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления йеменские вооруженные силы провели три военные операции, продолжая при этом поддерживать военно-морскую блокаду израильского врага", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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Он уточнил, что первая операция была проведена против судна SC Montreal в южной части Аравийского моря с использованием двух дронов, а вторая операция была нацелена на корабль Maersk Kowloon в Аравийском море.
"Третья операция была проведена военно-морскими силами и ракетными силами по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе с использованием нескольких баллистических ракет", - заявил он.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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Аравийское мореКрасное мореЙеменАнсар АллаВ мире
 
 
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