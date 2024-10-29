https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html

Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard

Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard - РИА Новости, 29.10.2024

Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard

Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:31

2024-10-29T05:31

2024-10-29T05:31

хорватия

киев

украина

борис писториус

андрей пленкович

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_714234ff5c0869d7dfa5d41cdba6dbdb.jpg

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии. Анушич и начальник генштаба МО Хорватии генерал-полковник Тихомир Кундид посетили Берлин с рабочим визитом, где провели встречу с Писториусом. Главной темой встречи было оснащение и модернизация хорватской армии с упором на приобретение новых танков Leopard 2A8. "ФРГ предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместной покупки основного боевого танка Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали письмо о намерениях, которым выразили готовность, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете поставить 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах – ред.) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах – ред.), включая запчасти и боеприпасы, а финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ, использовать для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - говорится в сообщении и уточняется, что за стоимость югославской бронетехники будет снижена цена новых 50 немецких танков. Анушич отметил, что модернизация армии Хорватии до 2027 года включает в себя ранее оформленную сделку по приобретению восьми установок РСЗО Himars M142 в США, приобретение БПЛА, а теперь и основных боевых танков производства ФРГ. Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20241027/demonstratsiya-1980386943.html

https://ria.ru/20240815/postavki-1966494215.html

https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html

хорватия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хорватия, киев, украина, борис писториус, андрей пленкович, владимир зеленский, в мире