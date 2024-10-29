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Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard - РИА Новости, 29.10.2024
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05:31 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html
Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard
Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard - РИА Новости, 29.10.2024
Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard
Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T05:31
2024-10-29T05:31
хорватия
киев
украина
борис писториус
андрей пленкович
владимир зеленский
в мире
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии. Анушич и начальник генштаба МО Хорватии генерал-полковник Тихомир Кундид посетили Берлин с рабочим визитом, где провели встречу с Писториусом. Главной темой встречи было оснащение и модернизация хорватской армии с упором на приобретение новых танков Leopard 2A8. "ФРГ предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместной покупки основного боевого танка Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали письмо о намерениях, которым выразили готовность, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете поставить 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах – ред.) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах – ред.), включая запчасти и боеприпасы, а финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ, использовать для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - говорится в сообщении и уточняется, что за стоимость югославской бронетехники будет снижена цена новых 50 немецких танков. Анушич отметил, что модернизация армии Хорватии до 2027 года включает в себя ранее оформленную сделку по приобретению восьми установок РСЗО Himars M142 в США, приобретение БПЛА, а теперь и основных боевых танков производства ФРГ. Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
https://ria.ru/20241027/demonstratsiya-1980386943.html
https://ria.ru/20240815/postavki-1966494215.html
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хорватия, киев, украина, борис писториус, андрей пленкович, владимир зеленский, в мире
Хорватия, Киев, Украина, Борис Писториус, Андрей Пленкович, Владимир Зеленский, В мире
Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard

Хорватия хочет дать ВСУ 30 югославских танков и БМП за скидку на 50 Leopard

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.
Анушич и начальник генштаба МО Хорватии генерал-полковник Тихомир Кундид посетили Берлин с рабочим визитом, где провели встречу с Писториусом. Главной темой встречи было оснащение и модернизация хорватской армии с упором на приобретение новых танков Leopard 2A8.
Демонстрация в Амстердаме против поставок оружия Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
27 октября, 18:51
"ФРГ предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместной покупки основного боевого танка Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали письмо о намерениях, которым выразили готовность, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете поставить 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах – ред.) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах – ред.), включая запчасти и боеприпасы, а финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ, использовать для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - говорится в сообщении и уточняется, что за стоимость югославской бронетехники будет снижена цена новых 50 немецких танков.
Анушич отметил, что модернизация армии Хорватии до 2027 года включает в себя ранее оформленную сделку по приобретению восьми установок РСЗО Himars M142 в США, приобретение БПЛА, а теперь и основных боевых танков производства ФРГ.
Власти Хорватии и Украины подписали 9 октября соглашение о сотрудничестве на 10 лет о дальнейшем оказании военной, экономической и политической помощи официального Загреба Киеву в дополнение к ранее выделенным 11 пакетам и 300 миллионам евро.
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Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем, 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по несколько миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наёмники воюют и, по данным МО РФ, гибнут в рядах различных украинских формирований.
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