Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard
Хорватия хочет дать ВСУ 30 югославских танков и БМП за скидку на 50 Leopard
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.
Анушич и начальник генштаба МО Хорватии генерал-полковник Тихомир Кундид посетили Берлин с рабочим визитом, где провели встречу с Писториусом. Главной темой встречи было оснащение и модернизация хорватской армии с упором на приобретение новых танков Leopard 2A8.
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"ФРГ предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместной покупки основного боевого танка Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали письмо о намерениях, которым выразили готовность, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете поставить 30 танков М-84 (югославская версия М-72, производилась в 1983-1991 годах – ред.) и 30 БМП М-80 (производилась в 1979-1983 годах – ред.), включая запчасти и боеприпасы, а финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ, использовать для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - говорится в сообщении и уточняется, что за стоимость югославской бронетехники будет снижена цена новых 50 немецких танков.
Анушич отметил, что модернизация армии Хорватии до 2027 года включает в себя ранее оформленную сделку по приобретению восьми установок РСЗО Himars M142 в США, приобретение БПЛА, а теперь и основных боевых танков производства ФРГ.
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