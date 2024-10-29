https://ria.ru/20241029/kharris-1980640483.html
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной - РИА Новости, 29.10.2024
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной
Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X назвала его соперницу от... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:23
2024-10-29T10:23
2024-10-29T10:23
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X назвала его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис "абсолютно беспомощной" за ее поведение во время посещения завода полупроводников в штате Мичиган. На опубликованных кадрах визита Харрис сначала подходит к упакованным в пластик кремниевым стержням, спрашивая сопровождающего рабочего, можно ли их коснуться, на что получает отказ. После этого рабочий также предостерегает Харрис от ощупывания выложенных рядом кристаллов кремния, отмечая, что они очень острые. Харрис в ответ шутливо добавляет, что вдобавок ко всему они блестящие. "Она абсолютно беспомощна", - прокомментировала команда Трампа поведение Харрис во время визита. Пользователи соцсети также высмеяли поведение Харрис на заводе, отметив, что оно скорее напоминало прогулку с трехлетним ребенком. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/pozor-1980612533.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980550595.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной за ее поведение на заводе в Мичигане
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X
назвала его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис "абсолютно беспомощной" за ее поведение во время посещения завода полупроводников в штате Мичиган.
На опубликованных кадрах визита Харрис сначала подходит к упакованным в пластик кремниевым стержням, спрашивая сопровождающего рабочего, можно ли их коснуться, на что получает отказ. После этого рабочий также предостерегает Харрис от ощупывания выложенных рядом кристаллов кремния, отмечая, что они очень острые. Харрис в ответ шутливо добавляет, что вдобавок ко всему они блестящие.
"Она абсолютно беспомощна", - прокомментировала команда Трампа поведение Харрис во время визита.
Пользователи соцсети также высмеяли поведение Харрис на заводе, отметив, что оно скорее напоминало прогулку с трехлетним ребенком.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.