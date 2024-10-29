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Команда Трампа назвала Харрис беспомощной - РИА Новости, 29.10.2024
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10:23 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kharris-1980640483.html
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной - РИА Новости, 29.10.2024
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной
Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X назвала его соперницу от... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:23
2024-10-29T10:23
в мире
сша
мичиган
камала харрис
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X назвала его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис "абсолютно беспомощной" за ее поведение во время посещения завода полупроводников в штате Мичиган. На опубликованных кадрах визита Харрис сначала подходит к упакованным в пластик кремниевым стержням, спрашивая сопровождающего рабочего, можно ли их коснуться, на что получает отказ. После этого рабочий также предостерегает Харрис от ощупывания выложенных рядом кристаллов кремния, отмечая, что они очень острые. Харрис в ответ шутливо добавляет, что вдобавок ко всему они блестящие. "Она абсолютно беспомощна", - прокомментировала команда Трампа поведение Харрис во время визита. Пользователи соцсети также высмеяли поведение Харрис на заводе, отметив, что оно скорее напоминало прогулку с трехлетним ребенком. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/pozor-1980612533.html
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в мире, сша, мичиган, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Команда Трампа назвала Харрис беспомощной

Команда Трампа назвала Харрис беспомощной за ее поведение на заводе в Мичигане

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Команда предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей публикации в соцсети X назвала его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис "абсолютно беспомощной" за ее поведение во время посещения завода полупроводников в штате Мичиган.
На опубликованных кадрах визита Харрис сначала подходит к упакованным в пластик кремниевым стержням, спрашивая сопровождающего рабочего, можно ли их коснуться, на что получает отказ. После этого рабочий также предостерегает Харрис от ощупывания выложенных рядом кристаллов кремния, отмечая, что они очень острые. Харрис в ответ шутливо добавляет, что вдобавок ко всему они блестящие.
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"Она абсолютно беспомощна", - прокомментировала команда Трампа поведение Харрис во время визита.
Пользователи соцсети также высмеяли поведение Харрис на заводе, отметив, что оно скорее напоминало прогулку с трехлетним ребенком.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАМичиганКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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