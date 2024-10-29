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Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 29.10.2024 (обновлено: 07:28 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html
Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ
Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ
Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с иностранными консультантами, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:49
2024-10-29T07:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьков
сергей лебедев
служба безопасности украины
в мире
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с иностранными консультантами, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, в понедельник вечером в центре Харькова зафиксированы три "прилета"."Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были "иностранные консультанты"... ", — сообщил Лебедев.Сразу после удара район, по данным сопротивления, оцепила СБУ, на место пускают только специализированные "скорые". "Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного", — добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980298312.html
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вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьков, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ

Подполье: по военной академии в Харькове, где был штаб ВСУ, нанесен удар

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с иностранными консультантами, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в понедельник вечером в центре Харькова зафиксированы три "прилета".
«
"Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были "иностранные консультанты"... ", — сообщил Лебедев.
Сразу после удара район, по данным сопротивления, оцепила СБУ, на место пускают только специализированные "скорые".
"Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного", — добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах
26 октября, 21:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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