Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета
В школе в Ярославле демонтируют камеры, установленные в туалете для мальчиков
Центр Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Видеокамеры, установленные в туалете для мальчиков в школе №4 Ярославля, решено демонтировать, хотя видеосъемка была организована для предотвращения правонарушений и не нарушала личное пространство учеников, заявила директор школы Валентина Лапотникова.
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщала, что в школе №4 Ярославля, где она когда-то училась, в туалете для мальчиков были установлены видеокамеры. По ее словам, учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества, однако Мизулину интересует, где хранятся видеофайлы, и кто имеет к ним доступ. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в СМИ истории с видеокамерами.
"Камеры видеонаблюдения установлены с целью предотвращения правонарушений. Установка видеонаблюдения проведена по решению попечительского совета, камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников", - говорится в комментарии директора школы Валентины Лапотниковой, предоставленном журналистам в пресс-службе областного правительства.
Лапотникова отметила, что доступ к видео имеет только заместитель директора по безопасности.
"Учредитель образовательной организации – департамент образования мэрии города Ярославля - указал на необходимость приостановки видеонаблюдения с последующим демонтажом оборудования", - отметила директор.
В новом учебном году видеокамеры в школьных туалетах не раз оказывались в центре общественного резонанса. Так, после публикаций в соцсетях и СМИ были демонтированы видеокамеры в туалетах нескольких пермских школ, установленные там, по словам властей, для предотвращения курения. Демонтировали видеокамеры в туалетах самарского лицея "Технический", а также камеру-муляж в туалете лицея №56 в Ростове-на-Дону.
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