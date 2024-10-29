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Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета - РИА Новости, 29.10.2024
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21:24 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kamery-1980798157.html
Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета
Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета - РИА Новости, 29.10.2024
Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета
Видеокамеры, установленные в туалете для мальчиков в школе №4 Ярославля, решено демонтировать, хотя видеосъемка была организована для предотвращения... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:24
2024-10-29T21:24
ярославль
ростов-на-дону
екатерина мизулина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Видеокамеры, установленные в туалете для мальчиков в школе №4 Ярославля, решено демонтировать, хотя видеосъемка была организована для предотвращения правонарушений и не нарушала личное пространство учеников, заявила директор школы Валентина Лапотникова. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщала, что в школе №4 Ярославля, где она когда-то училась, в туалете для мальчиков были установлены видеокамеры. По ее словам, учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества, однако Мизулину интересует, где хранятся видеофайлы, и кто имеет к ним доступ. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в СМИ истории с видеокамерами. "Камеры видеонаблюдения установлены с целью предотвращения правонарушений. Установка видеонаблюдения проведена по решению попечительского совета, камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников", - говорится в комментарии директора школы Валентины Лапотниковой, предоставленном журналистам в пресс-службе областного правительства. Лапотникова отметила, что доступ к видео имеет только заместитель директора по безопасности. "Учредитель образовательной организации – департамент образования мэрии города Ярославля - указал на необходимость приостановки видеонаблюдения с последующим демонтажом оборудования", - отметила директор. В новом учебном году видеокамеры в школьных туалетах не раз оказывались в центре общественного резонанса. Так, после публикаций в соцсетях и СМИ были демонтированы видеокамеры в туалетах нескольких пермских школ, установленные там, по словам властей, для предотвращения курения. Демонтировали видеокамеры в туалетах самарского лицея "Технический", а также камеру-муляж в туалете лицея №56 в Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20240601/ege-1949912958.html
https://ria.ru/20240912/kamera-1972320742.html
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ярославль, ростов-на-дону, екатерина мизулина
Ярославль, Ростов-на-Дону, Екатерина Мизулина
Директор ярославской школы пообещала убрать камеры из туалета

В школе в Ярославле демонтируют камеры, установленные в туалете для мальчиков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Видеокамеры, установленные в туалете для мальчиков в школе №4 Ярославля, решено демонтировать, хотя видеосъемка была организована для предотвращения правонарушений и не нарушала личное пространство учеников, заявила директор школы Валентина Лапотникова.
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщала, что в школе №4 Ярославля, где она когда-то училась, в туалете для мальчиков были установлены видеокамеры. По ее словам, учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества, однако Мизулину интересует, где хранятся видеофайлы, и кто имеет к ним доступ. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил РИА Новости, что начал проверку после появления в СМИ истории с видеокамерами.
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"Камеры видеонаблюдения установлены с целью предотвращения правонарушений. Установка видеонаблюдения проведена по решению попечительского совета, камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников", - говорится в комментарии директора школы Валентины Лапотниковой, предоставленном журналистам в пресс-службе областного правительства.
Лапотникова отметила, что доступ к видео имеет только заместитель директора по безопасности.
"Учредитель образовательной организации – департамент образования мэрии города Ярославля - указал на необходимость приостановки видеонаблюдения с последующим демонтажом оборудования", - отметила директор.
В новом учебном году видеокамеры в школьных туалетах не раз оказывались в центре общественного резонанса. Так, после публикаций в соцсетях и СМИ были демонтированы видеокамеры в туалетах нескольких пермских школ, установленные там, по словам властей, для предотвращения курения. Демонтировали видеокамеры в туалетах самарского лицея "Технический", а также камеру-муляж в туалете лицея №56 в Ростове-на-Дону.
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