https://ria.ru/20241029/kamchatka-1980636571.html

На Камчатке направят более 2,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

На Камчатке направят более 2,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников - РИА Новости, 29.10.2024

На Камчатке направят более 2,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Более 2,5 миллиардов рублей направят на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы на Камчатке в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:51

2024-10-29T09:51

2024-10-29T09:51

камчатский край

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петропавловск-камчатский

камчатка

владимир солодов

зарплаты

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт – РИА Новости️. Более 2,5 миллиардов рублей направят на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы на Камчатке в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора Владимира Солодова. "Правительство края одобрило проект бюджета на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы. Мы находимся в непростых условиях, однако удерживаем те приоритеты, которые для нас имеют первостепенное значение. В первую очередь – это социально значимые расходы, связанные с обеспечением необходимого качества жизни наших граждан, включая индексацию денежных выплат. Более 2,5 миллиардов рублей направят в 2025 году на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы", — приводятся слова Солодова в сообщении пресс-службы. Кроме того, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 16,6%. Таким образом, в Камчатском крае, учитывая северные коэффициенты, МРОТ будет равен 58 344 рублям, в Корякском округе — 62 832 рублям, в Алеутском округе — 67 320 рублям. В 2025 году также будет проведена индексация различных выплат. "На следующий год утвержденная величина прожиточного минимума на детей в Камчатском крае составит 30 692 рубля. Это основная сумма, которая используется для расчета размера выплат. Всего в 2025 году только на данную выплату предусмотрено 5 миллиардов 390 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства края Виктории Сивак.

https://ria.ru/20240926/kreysery-1974741304.html

https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978474980.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, петропавловск-камчатский, камчатка, владимир солодов, зарплаты