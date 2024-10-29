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Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни - РИА Новости, 29.10.2024
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21:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980798904.html
Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни
Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:34
2024-10-29T21:34
россия
украина
гудермес
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ. "Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях... Пользуясь случаем, я обратился к мужской части населения республики. Отметил, что чеченцу следует вести себя в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций. Лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона считает, что свою приверженность религии и национальным интересам необходимо доказывать на поле боя. Во вторник Кадыров сообщил, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
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украина
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россия, украина, гудермес, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Украина, Гудермес, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни

Кадыров призвал молодежь, ведущую праздный образ жизни, вступать в ряды ВС РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ.
«
"Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях... Пользуясь случаем, я обратился к мужской части населения республики. Отметил, что чеченцу следует вести себя в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций. Лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона считает, что свою приверженность религии и национальным интересам необходимо доказывать на поле боя.
Во вторник Кадыров сообщил, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании Большой Кавказ: от моря до моря в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Кадыров призвал чеченцев идти добровольцами на СВО
Вчера, 18:25
 
РоссияУкраинаГудермесРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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