https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980798904.html

Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни

Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни - РИА Новости, 29.10.2024

Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:34

2024-10-29T21:34

2024-10-29T21:34

россия

украина

гудермес

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ. "Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях... Пользуясь случаем, я обратился к мужской части населения республики. Отметил, что чеченцу следует вести себя в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций. Лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона считает, что свою приверженность религии и национальным интересам необходимо доказывать на поле боя. Во вторник Кадыров сообщил, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980773135.html

россия

украина

гудермес

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Наталья Макарова

россия, украина, гудермес, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)