Кадыров обратился с призывом к молодежи, ведущей праздный образ жизни
Кадыров призвал молодежь, ведущую праздный образ жизни, вступать в ряды ВС РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил молодым людям, ведущим "праздный" образ жизни, идти на службу в Вооруженные силы РФ.
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"Инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение верховного главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях... Пользуясь случаем, я обратился к мужской части населения республики. Отметил, что чеченцу следует вести себя в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций. Лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона считает, что свою приверженность религии и национальным интересам необходимо доказывать на поле боя.
Во вторник Кадыров сообщил, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.