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Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980788663.html
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа
Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:59
2024-10-29T19:59
специальная военная операция на украине
гудермес
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки", - написал Кадыров. Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
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гудермес, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гудермес, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа

Кадыров: здание университета спецназа в Гудермесе восстановят в кратчайшие сроки

© Фото : соцсетиЗагоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : соцсети
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки", - написал Кадыров.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
Кадыров: Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Вчера, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеГудермесРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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