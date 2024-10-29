https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980788663.html
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа
Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:59
2024-10-29T19:59
2024-10-29T19:59
специальная военная операция на украине
гудермес
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки", - написал Кадыров. Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
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Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа
Кадыров: здание университета спецназа в Гудермесе восстановят в кратчайшие сроки