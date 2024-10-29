https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980788663.html

Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа

Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа - РИА Новости, 29.10.2024

Кадыров пообещал скорое восстановление здания университета спецназа

Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:59

2024-10-29T19:59

2024-10-29T19:59

специальная военная операция на украине

гудермес

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Здание Российского университета спецназа в Гудермесе, поврежденное в результате атаки БПЛА, будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Благо, повреждения незначительны. На месте я дал ряд поручений ответственным лицам. Здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки", - написал Кадыров. Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

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гудермес, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, россия, происшествия