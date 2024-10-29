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Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания - РИА Новости, 29.10.2024
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08:52 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/jugra-1980630568.html
Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания
Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания - РИА Новости, 29.10.2024
Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания
Жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:52
2024-10-29T08:52
происшествия
мегион
россия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "В Мегионе произошло возгорание одного из административных зданий города, а также припаркованных служебных автомобилей возле городского отдела полиции. Сотрудниками полиции незамедлительно была установлена и задержана 38-летняя местная жительница", – сказала собеседница агентства. В ведомстве добавили, что по предварительным данным, женщина действовала по указанию мошенников. Против нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Как уточняет региональный главк МЧС, сообщение о пожаре в администрации города на улице Нефтяников поступило в 18.40 мск в понедельник, по прибытию спасателей в одном из кабинетов горел стол. Через десять минут возгорание было потушено, пострадавших в результате происшествия нет, добавили в ведомстве. "Действительно, в одном из кабинетов на первом этаже здания произошло возгорание. Причины выясняются", – говорится, в свою очередь, в заявлении мэрии Мегиона.
https://ria.ru/20241028/saratov-1980443595.html
https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html
мегион
россия
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происшествия, мегион, россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мегион, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания

Жительницу Югры заподозрили в поджоге здания мэрии и полицейских машин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"В Мегионе произошло возгорание одного из административных зданий города, а также припаркованных служебных автомобилей возле городского отдела полиции. Сотрудниками полиции незамедлительно была установлена и задержана 38-летняя местная жительница", – сказала собеседница агентства.
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В ведомстве добавили, что по предварительным данным, женщина действовала по указанию мошенников. Против нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Как уточняет региональный главк МЧС, сообщение о пожаре в администрации города на улице Нефтяников поступило в 18.40 мск в понедельник, по прибытию спасателей в одном из кабинетов горел стол. Через десять минут возгорание было потушено, пострадавших в результате происшествия нет, добавили в ведомстве.
"Действительно, в одном из кабинетов на первом этаже здания произошло возгорание. Причины выясняются", – говорится, в свою очередь, в заявлении мэрии Мегиона.
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ПроисшествияМегионРоссияХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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