https://ria.ru/20241029/jugra-1980630568.html

Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания

Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания - РИА Новости, 29.10.2024

Жительницу Югры заподозрили в поджоге административного здания

Жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:52

2024-10-29T08:52

2024-10-29T08:52

происшествия

мегион

россия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жительницу Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа задержали по подозрению в поджоге административного здания и полицейских машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "В Мегионе произошло возгорание одного из административных зданий города, а также припаркованных служебных автомобилей возле городского отдела полиции. Сотрудниками полиции незамедлительно была установлена и задержана 38-летняя местная жительница", – сказала собеседница агентства. В ведомстве добавили, что по предварительным данным, женщина действовала по указанию мошенников. Против нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Как уточняет региональный главк МЧС, сообщение о пожаре в администрации города на улице Нефтяников поступило в 18.40 мск в понедельник, по прибытию спасателей в одном из кабинетов горел стол. Через десять минут возгорание было потушено, пострадавших в результате происшествия нет, добавили в ведомстве. "Действительно, в одном из кабинетов на первом этаже здания произошло возгорание. Причины выясняются", – говорится, в свою очередь, в заявлении мэрии Мегиона.

https://ria.ru/20241028/saratov-1980443595.html

https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html

мегион

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мегион, россия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)