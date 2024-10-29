https://ria.ru/20241029/ivleeva-1980620817.html

Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя

Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024

Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом "Анастасия... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:02

2024-10-29T06:02

2024-10-29T06:02

анастасия ивлеева

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом "Анастасия Ивлеева", заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент, выяснило РИА Новости. Ранее Ивлеева уже подавала соответствующую заявку, однако сейчас блогер решила расширить перечень товаров и услуг. "Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности", - рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова. По словам эксперта, подача заявки в Роспатент свидетельствует о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.

https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html

https://ria.ru/20241022/gubernator-1979226993.html

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анастасия ивлеева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество