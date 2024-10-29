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Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
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06:02 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ivleeva-1980620817.html
Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя
Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя - РИА Новости, 29.10.2024
Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя
Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом "Анастасия... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:02
2024-10-29T06:02
анастасия ивлеева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом "Анастасия Ивлеева", заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент, выяснило РИА Новости. Ранее Ивлеева уже подавала соответствующую заявку, однако сейчас блогер решила расширить перечень товаров и услуг. "Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности", - рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова. По словам эксперта, подача заявки в Роспатент свидетельствует о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.
https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html
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анастасия ивлеева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Анастасия Ивлеева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Ивлеева планирует зарегистрировать бренд для производства алкоголя

Ивлеева хочет создать бренд для организации путешествий и производства алкоголя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева может начать заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкогольной продукции под своим брендом "Анастасия Ивлеева", заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент, выяснило РИА Новости.
Ранее Ивлеева уже подавала соответствующую заявку, однако сейчас блогер решила расширить перечень товаров и услуг.
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"Теперь добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности", - рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова.
По словам эксперта, подача заявки в Роспатент свидетельствует о планах Ивлеевой выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика, и охватить более широкий ассортимент товаров и услуг.
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Анастасия ИвлееваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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