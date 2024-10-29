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Иск об аресте российских активов в Финляндии подали украинские компании

Иск об аресте российских активов в Финляндии подали украинские компании - РИА Новости, 29.10.2024

Иск об аресте российских активов в Финляндии подали украинские компании

Иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний, следует из решения Окружного суда Хельсинки,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:10

2024-10-29T19:10

2024-10-29T19:49

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний, следует из решения Окружного суда Хельсинки, поступившего в распоряжение РИА Новости. "Заявители АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", АО "Укртранснафта", НАК "Чорноморнафтогаз", НАК "Нафтогаз Украины" и дочерняя компания "Газ Украины", — указано в решении суда.Как следует из документа, суд постановил арестовать российские активы на сумму свыше четырех миллиардов долларов. Накануне издание Helsingin Sanomat написало, что все операции с российской государственной собственностью замораживают по иску украинской энергетической компании. Так, с 24 октября в Хельсинки арестовали участок площадью 3326 квадратных метров, на котором находится Российский центр науки и культуры. Сегодня стало известно, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Во вторник издание сообщило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте недвижимости РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у службы судебных приставов и МИД республики, ответа пока не поступало. Финское внешнеполитическое ведомство после запроса РИА Новости не прокомментировало информацию об аресте российской недвижимости в стране и переадресовало вопрос в службу судебных приставов. Связаться с этим ведомством агентству не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест принадлежащих ей объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Песков заявил, что в Москве проанализируют это решение.

https://ria.ru/20241029/finlyandii-1980669826.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html

https://ria.ru/20241028/finlyandiya-1980438173.html

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россия, финляндия, украина, дмитрий песков, владимир путин, рцнк, оон, в мире, нафтогаз украины