https://ria.ru/20241029/iran-1980659210.html

Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое

Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое - РИА Новости, 29.10.2024

Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое

Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое - более чем на 200%, заявила на пресс-конференции официальный РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:46

2024-10-29T11:46

2024-10-29T11:46

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151195/43/1511954378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc97ed73265d005f16eba70d6229cf77.jpg

ТЕГЕРАН, 29 окт – РИА Новости. Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое - более чем на 200%, заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, слова которого приводит агентство ISNA. "В бюджете, который должен покрыть все расходы страны, все усилия были направлены на то, чтобы удовлетворить оборонные нужды страны, к этому вопросу было проявлено особое внимание, поэтому мы были свидетелями значительного - более чем на 200% - увеличения военного бюджета", - сказал Мохаджерани.

https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран