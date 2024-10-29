https://ria.ru/20241029/iran-1980659210.html
Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое
Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое - РИА Новости, 29.10.2024
Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое
Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое - более чем на 200%, заявила на пресс-конференции официальный РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:46
2024-10-29T11:46
2024-10-29T11:46
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 29 окт – РИА Новости. Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое - более чем на 200%, заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, слова которого приводит агентство ISNA. "В бюджете, который должен покрыть все расходы страны, все усилия были направлены на то, чтобы удовлетворить оборонные нужды страны, к этому вопросу было проявлено особое внимание, поэтому мы были свидетелями значительного - более чем на 200% - увеличения военного бюджета", - сказал Мохаджерани.
https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году втрое
Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году более чем на 200 процентов