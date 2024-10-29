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Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* занимался политической деятельностью
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* занимался политической деятельностью - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* занимался политической деятельностью
Признанного в РФ иноагентом бывшего вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина* внесли в соответствующий реестр, в частности, за осуществление политической... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:32
2024-10-29T04:32
2024-10-29T04:32
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанного в РФ иноагентом бывшего вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина* внесли в соответствующий реестр, в частности, за осуществление политической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлены факты осуществления политической деятельности в формах: распространения, в том числе с использованием информационных технологий, мнений о предпринимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно-политических взглядов и убеждений, участия в организации и проведения публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций", - сказано в документах. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* занимался политической деятельностью
Признанный иноагентом экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин занимался политикой
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанного в РФ иноагентом бывшего вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина* внесли в соответствующий реестр, в частности, за осуществление политической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлены факты осуществления политической деятельности в формах: распространения, в том числе с использованием информационных технологий, мнений о предпринимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно-политических взглядов и убеждений, участия в организации и проведения публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций", - сказано в документах.
В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ
Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента