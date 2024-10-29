https://ria.ru/20241029/inoagent-1980613458.html

Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента

Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 29.10.2024

Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в РФ бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину*, в котором он требовал признать... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:17

2024-10-29T03:17

2024-10-29T03:17

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в РФ бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину*, в котором он требовал признать незаконным решение о внесении его в данный реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении административного иска Спирина* Дмитрия Александровича к министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав - отказать",- сказано в документах. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html

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