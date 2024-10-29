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Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 29.10.2024
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03:17 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/inoagent-1980613458.html
Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента
Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в РФ бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину*, в котором он требовал признать... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:17
2024-10-29T03:17
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в РФ бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину*, в котором он требовал признать незаконным решение о внесении его в данный реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении административного иска Спирина* Дмитрия Александровича к министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав - отказать",- сказано в документах. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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Экс-солисту группы "Тараканы" Спирину* отказали в снятии статуса иноагента

Суд отказался снять статус иноагента с экс-вокалиста группы "Тараканы" Спирина*

© РИА Новости / Роман Кульгускин | Перейти в медиабанкЭкс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин
Экс-вокалист группы Тараканы Дмитрий Спирин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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Экс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в РФ бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину*, в котором он требовал признать незаконным решение о внесении его в данный реестр, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В удовлетворении административного иска Спирина* Дмитрия Александровича к министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав - отказать",- сказано в документах.
Артемий Троицкий* - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков
13 октября, 06:50
В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
27 октября, 05:50
 
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