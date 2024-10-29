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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/infrastruktura-1980798747.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 29.10.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:33
2024-10-29T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура. "Повреждена инфраструктура", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. По его словам, повреждены также промышленное предприятие и линии электропередач. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241029/ukraine-1980793793.html
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Днепропетровской области после взрывов.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в Никопольском районе области повреждена инфраструктура.
"Повреждена инфраструктура", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
По его словам, повреждены также промышленное предприятие и линии электропередач.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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