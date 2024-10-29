Рейтинг@Mail.ru
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/harris-1980787580.html
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2024
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:50
2024-10-29T19:50
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают 44% опрошенных американцев, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. "Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом сократилось на последнем этапе президентских выборов в США, демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%", - говорится в опросе агентства. Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Трамп имеет преимущество над Харрис по определенным вопросам. Что касается лучшего подхода к экономике и проблеме занятости в США, 47% опрошенных отдали предпочтение Трампу, и только 37% - Харрис. Согласно опросу, около 48% избирателей, что подход Трампа к иммиграции является наилучшим, по сравнению с 33% опрошенных, выбравших Харрис. "Опрос также показал, что преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что у нее лучший подход к решению проблемы политического экстремизма и угроз демократии, по сравнению с 38%, выбравшими Трампа", - добавляется в опросе агентства. Опрос проводился три дня и завершился в воскресенье. В нем приняли участие 1150 совершеннолетних американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f34531a41b8c800c6a7d4f76637d39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос

Ipsos: Харрис обгоняет Трампа по поддержке избирателей всего на один процент

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают 44% опрошенных американцев, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
"Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом сократилось на последнем этапе президентских выборов в США, демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%", - говорится в опросе агентства.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Вчера, 17:44
Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Трамп имеет преимущество над Харрис по определенным вопросам. Что касается лучшего подхода к экономике и проблеме занятости в США, 47% опрошенных отдали предпочтение Трампу, и только 37% - Харрис. Согласно опросу, около 48% избирателей, что подход Трампа к иммиграции является наилучшим, по сравнению с 33% опрошенных, выбравших Харрис.
«
"Опрос также показал, что преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что у нее лучший подход к решению проблемы политического экстремизма и угроз демократии, по сравнению с 38%, выбравшими Трампа", - добавляется в опросе агентства.
Опрос проводился три дня и завершился в воскресенье. В нем приняли участие 1150 совершеннолетних американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
29 сентября, 16:17
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала