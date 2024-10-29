https://ria.ru/20241029/harris-1980787580.html

Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос

Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2024

Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос

Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:50

2024-10-29T19:50

2024-10-29T19:50

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают 44% опрошенных американцев, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. "Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом сократилось на последнем этапе президентских выборов в США, демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%", - говорится в опросе агентства. Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Трамп имеет преимущество над Харрис по определенным вопросам. Что касается лучшего подхода к экономике и проблеме занятости в США, 47% опрошенных отдали предпочтение Трампу, и только 37% - Харрис. Согласно опросу, около 48% избирателей, что подход Трампа к иммиграции является наилучшим, по сравнению с 33% опрошенных, выбравших Харрис. "Опрос также показал, что преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что у нее лучший подход к решению проблемы политического экстремизма и угроз демократии, по сравнению с 38%, выбравшими Трампа", - добавляется в опросе агентства. Опрос проводился три дня и завершился в воскресенье. В нем приняли участие 1150 совершеннолетних американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.

https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html

https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024