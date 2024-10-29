https://ria.ru/20241029/harris-1980787580.html
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2024
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:50
2024-10-29T19:50
2024-10-29T19:50
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают 44% опрошенных американцев, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. "Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом сократилось на последнем этапе президентских выборов в США, демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%", - говорится в опросе агентства. Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Трамп имеет преимущество над Харрис по определенным вопросам. Что касается лучшего подхода к экономике и проблеме занятости в США, 47% опрошенных отдали предпочтение Трампу, и только 37% - Харрис. Согласно опросу, около 48% избирателей, что подход Трампа к иммиграции является наилучшим, по сравнению с 33% опрошенных, выбравших Харрис. "Опрос также показал, что преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что у нее лучший подход к решению проблемы политического экстремизма и угроз демократии, по сравнению с 38%, выбравшими Трампа", - добавляется в опросе агентства. Опрос проводился три дня и завершился в воскресенье. В нем приняли участие 1150 совершеннолетних американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
Ipsos: Харрис обгоняет Трампа по поддержке избирателей всего на один процент
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Кандидат от Демократической партии США Камалла Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа всего на один процент, Харрис поддерживают 44% опрошенных американцев, следует из результатов опроса агентства Рейтер
и компании Ipsos.
"Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом сократилось на последнем этапе президентских выборов в США, демократ опережает республиканца на один процентный пункт, 44% против 43%", - говорится в опросе агентства.
Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Трамп имеет преимущество над Харрис по определенным вопросам. Что касается лучшего подхода к экономике и проблеме занятости в США, 47% опрошенных отдали предпочтение Трампу, и только 37% - Харрис. Согласно опросу, около 48% избирателей, что подход Трампа к иммиграции является наилучшим, по сравнению с 33% опрошенных, выбравших Харрис.
«
"Опрос также показал, что преимущество Харрис по вопросу политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что у нее лучший подход к решению проблемы политического экстремизма и угроз демократии, по сравнению с 38%, выбравшими Трампа", - добавляется в опросе агентства.
Опрос проводился три дня и завершился в воскресенье. В нем приняли участие 1150 совершеннолетних американцев, включая 975 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.