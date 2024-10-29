Адвокат рассказал об электронном браслете Гуфа
Адвокат: Гуфу надели браслет после суда, ему можно покидать Московский регион
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) надели электронный браслет на ногу сразу после судебного заседания в пятницу, где ему установили лишь два запрета - не посещать баню, где произошел конфликт с администратором, и общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Гуфу надели браслет в тот же день, когда судом была избрана мера пресечения, но не потому, что следствие считает, что он склонен к побегу или ему запрещено покидать Московскую область - по сути, это инициатива УФСИН по Московской области. У него только два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими", - сказал собеседник агентства.
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Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. Следствие просило об аресте.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, там возник конфликт, его снимал на камеру сотрудник заведения, который на деле оказался родственником администратора. Инцидент продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить видеозапись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Кроме того, в отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.
Гуф опубликовал видео с извинениями всем участникам конфликта в соцсети и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил "столько ненужных хлопот" своей "хулиганской выходкой".
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