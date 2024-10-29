https://ria.ru/20241029/gruziya-1980645507.html
Глава МИД Венгрии выразил абсолютную уверенность во вступлении Грузии в ЕС
Глава МИД Венгрии выразил абсолютную уверенность во вступлении Грузии в ЕС - РИА Новости, 29.10.2024
Глава МИД Венгрии выразил абсолютную уверенность во вступлении Грузии в ЕС
Решение заморозить движение Грузии в Евросоюз чисто политическое, брюссельцы хотят видеть в Тбилиси другое правительство, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:47
2024-10-29T10:47
2024-10-29T11:47
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Решение заморозить движение Грузии в Евросоюз чисто политическое, брюссельцы хотят видеть в Тбилиси другое правительство, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Очень жаль (о заморозке - ред.). Это чисто политическое решение. Поскольку брюссельцы хотят здесь другое правительство. Это факт", - сказал Сийярто журналистам на полях грузинско-венгерской правительственной встречи в Тбилиси.Он также выразил абсолютную уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз с поддержкой Венгрии.Ещё в середине октября лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен
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в мире, венгрия, петер сийярто, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Глава МИД Венгрии выразил абсолютную уверенность во вступлении Грузии в ЕС
Сийярто выразил абсолютную уверенность во вступлении Грузии в ЕС