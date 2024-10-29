https://ria.ru/20241029/gosduma-1980769465.html

Зеленский мечется перед выборами в США, заявили в Госдуме

Зеленский мечется перед выборами в США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.10.2024

Зеленский мечется перед выборами в США, заявили в Госдуме

Украинское руководство и Владимир Зеленский лично, то маневрируя вокруг темы переговоров о прекращении конфликта, то требуя разрешить ВСУ наносить удары по... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:11

2024-10-29T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Украинское руководство и Владимир Зеленский лично, то маневрируя вокруг темы переговоров о прекращении конфликта, то требуя разрешить ВСУ наносить удары по России, в том числе с применением ракет большой дальности "Томагавк", находится в состоянии метаний перед выборами в США, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Пункт так называемого плана "победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве. "Зеленский использует любые поводы, чтобы попробовать затащить НАТО и США в войну с Россией напрямую. Этим является и так называемый план "победы" с разрешением стрелять дальнобойными ракетами по РФ... Это отражает метания, которые усиливаются по мере приближения выборов в США и рост неопределенности – а что же будет потом. Украина не может игнорировать тягу к переговорам – поэтому вокруг этого маневры", - сказал Затулин РИА Новости. Исход выборов в США имеет большое значение для нынешней верхушки в Киеве, добавил он. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый план "победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план "победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир зеленский, константин затулин, мария захарова, нато