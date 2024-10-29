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В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленку - РИА Новости, 29.10.2024
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16:09 29.10.2024 (обновлено: 16:41 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/gosduma-1980734559.html
В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленку
В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленку - РИА Новости, 29.10.2024
В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленку
Предложение о возможности перевода всех женщин на удаленную работу по их желанию является принудительным изменением формы занятости по половому признаку и... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:09
2024-10-29T16:41
общество
ярослав нилов
вячеслав володин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложение о возможности перевода всех женщин на удаленную работу по их желанию является принудительным изменением формы занятости по половому признаку и противоречит принципам ТК РФ, считает глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию для повышения рождаемости, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "При всём уважении к "Ветеранам России" их предложение о переводе всех специалистов женского пола на удалённую работу звучит как минимум утопично. Буквально вчера напоминал, что Трудовой кодекс содержит целый комплекс норм, запрещающих дискриминацию в сфере труда и обеспечивающих равенство прав и возможностей работников вне зависимости от пола, семейного и социального положения. Принудительное изменение формы занятости по половому признаку выглядит топором, разрубающим все ключевые принципы ТК РФ", - написал Нилов в своем Telegram-канале. Он добавил, что во времена пандемии было обновлено трудовое законодательство - введен удалëнный и смешанный форматы занятости. Сферы и компании, где это возможно, давно их используют. "И ещё большой вопрос, как это реализовать? Тем более депутатскому корпусу? Можно, конечно, пройтись по офисам с лекцией о демографической зиме и предложением изгнания сотрудниц на дистанционный формат. Кто-нибудь из работодателей, может и согласится. Но что делать с производствами, больницами, школами, службами спасения?", - добавил депутат ГД.
https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html
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общество, ярослав нилов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали идею перевести женщин на удаленку

Депутат Нилов: предложение о переводе женщин на удаленку противоречит ТК

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предложение о возможности перевода всех женщин на удаленную работу по их желанию является принудительным изменением формы занятости по половому признаку и противоречит принципам ТК РФ, считает глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию для повышения рождаемости, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"При всём уважении к "Ветеранам России" их предложение о переводе всех специалистов женского пола на удалённую работу звучит как минимум утопично. Буквально вчера напоминал, что Трудовой кодекс содержит целый комплекс норм, запрещающих дискриминацию в сфере труда и обеспечивающих равенство прав и возможностей работников вне зависимости от пола, семейного и социального положения. Принудительное изменение формы занятости по половому признаку выглядит топором, разрубающим все ключевые принципы ТК РФ", - написал Нилов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что во времена пандемии было обновлено трудовое законодательство - введен удалëнный и смешанный форматы занятости. Сферы и компании, где это возможно, давно их используют.
"И ещё большой вопрос, как это реализовать? Тем более депутатскому корпусу? Можно, конечно, пройтись по офисам с лекцией о демографической зиме и предложением изгнания сотрудниц на дистанционный формат. Кто-нибудь из работодателей, может и согласится. Но что делать с производствами, больницами, школами, службами спасения?", - добавил депутат ГД.
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ОбществоЯрослав НиловВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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