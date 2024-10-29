https://ria.ru/20241029/gosduma-1980687046.html
Госдума запретила посредникам принимать экзамен по русскому у мигрантов
Госдума запретила посредникам принимать экзамен по русскому у мигрантов - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума запретила посредникам принимать экзамен по русскому у мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:41
2024-10-29T13:41
2024-10-29T14:24
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ирина яровая
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.Как сообщил ранее Володин, ко второму чтению законопроекта была внесена поправка, согласно которой сертификат о владении русским языком мигрантам смогут выдавать только госучреждения.Также поправками ко второму чтению сокращается срок вступления в силу закона до 30 дней со дня официального опубликования. И устанавливается требование к правительству РФ сформировать правила и процедуры приема экзамена государственными учреждениями и определить единую плату за него.Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена.Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.Володин отмечал, что средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%."По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приёме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", - сообщал председатель Госдумы.По его мнению, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык и уважать традиции.Яровая отметила, что требование законопроекта об определении правительством единой платы за экзамен, кратно увеличит ежегодные доходы в бюджет, по ее словам, только за последние 3 месяца поступления в бюджет увеличились в 5 раз - с 60 миллионов до 330 миллионов."Мы сокращаем срок вступления в силу данного закона. Мы проанализировали, какие потери бюджета были при существующей процедуре, и увидели, как за период, в который мы активно ведем работу, изменились доходы тех вузов, которые передавали это на различные площадки. Доходы одного вуза увеличились в 3 раза, другого – в 10 раз, есть примеры увеличения доходов в 30 раз. Это говорит о том, каким был теневой рынок. Наш закон блокирует это. И это должно действовать незамедлительно, а не в отсроченном порядке, так как любое продление вступления в силу закона означает, что будут продолжаться противоправные действия. Поэтому мы настаиваем на том, что закон должен вступить в силу через месяц с момента опубликования", - рассказала журналистам вице-спикер Госдумы.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ирина яровая
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Ирина Яровая
Госдума запретила посредникам принимать экзамен по русскому у мигрантов
Госдума запретила посредникам принимать экзамен по русскому языку у мигрантов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Как сообщил ранее Володин, ко второму чтению законопроекта была внесена поправка, согласно которой сертификат о владении русским языком мигрантам смогут выдавать только госучреждения.
Также поправками ко второму чтению сокращается срок вступления в силу закона до 30 дней со дня официального опубликования. И устанавливается требование к правительству РФ
сформировать правила и процедуры приема экзамена государственными учреждениями и определить единую плату за него.
Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена.
Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором
.
Володин отмечал, что средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%.
"По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приёме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", - сообщал председатель Госдумы.
По его мнению, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык и уважать традиции.
Яровая отметила, что требование законопроекта об определении правительством единой платы за экзамен, кратно увеличит ежегодные доходы в бюджет, по ее словам, только за последние 3 месяца поступления в бюджет увеличились в 5 раз - с 60 миллионов до 330 миллионов.
"Мы сокращаем срок вступления в силу данного закона. Мы проанализировали, какие потери бюджета были при существующей процедуре, и увидели, как за период, в который мы активно ведем работу, изменились доходы тех вузов, которые передавали это на различные площадки. Доходы одного вуза увеличились в 3 раза, другого – в 10 раз, есть примеры увеличения доходов в 30 раз. Это говорит о том, каким был теневой рынок. Наш закон блокирует это. И это должно действовать незамедлительно, а не в отсроченном порядке, так как любое продление вступления в силу закона означает, что будут продолжаться противоправные действия. Поэтому мы настаиваем на том, что закон должен вступить в силу через месяц с момента опубликования", - рассказала журналистам вице-спикер Госдумы.