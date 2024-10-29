https://ria.ru/20241029/gosduma-1980630389.html

В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины

В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины - РИА Новости, 29.10.2024

В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:51

2024-10-29T08:51

2024-10-29T08:51

в мире

грузия

россия

украина

михаил шеремет

саломе зурабишвили

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980144785_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a367ad8f2dd8561ed6162422f9910da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей страны и повторения "горькой участи" Украины. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Грузинский народ сегодня сдает, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять свое будущее и способность отстоять свои национальные интересы. Коллективный Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий с майданом, провокациями и государственным переворотом. Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня только от грузинского народа зависит, какой будет Грузия дальше - развитой и самодостаточной независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию, загребая жар чужими руками. "Грузинский народ сегодня должен проявить сплоченность, чтобы сохранить свою мечту и права на светлое будущее, не позволив западным стратегам превратить страну в руины", - сказал депутат. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, украина, михаил шеремет, саломе зурабишвили, обсе