В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины
Депутат ГД призвал грузинский народ не допустить горькой участи Украины
© AP Photo / Shakh AivazovМитинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей страны и повторения "горькой участи" Украины.
Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси.
"Грузинский народ сегодня сдает, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять свое будущее и способность отстоять свои национальные интересы. Коллективный Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий с майданом, провокациями и государственным переворотом. Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня только от грузинского народа зависит, какой будет Грузия дальше - развитой и самодостаточной независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию, загребая жар чужими руками.
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"Грузинский народ сегодня должен проявить сплоченность, чтобы сохранить свою мечту и права на светлое будущее, не позволив западным стратегам превратить страну в руины", - сказал депутат.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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