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В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины - РИА Новости, 29.10.2024
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08:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gosduma-1980630389.html
В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины
В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины - РИА Новости, 29.10.2024
В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:51
2024-10-29T08:51
в мире
грузия
россия
украина
михаил шеремет
саломе зурабишвили
обсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей страны и повторения "горькой участи" Украины. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Грузинский народ сегодня сдает, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять свое будущее и способность отстоять свои национальные интересы. Коллективный Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий с майданом, провокациями и государственным переворотом. Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня только от грузинского народа зависит, какой будет Грузия дальше - развитой и самодостаточной независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию, загребая жар чужими руками. "Грузинский народ сегодня должен проявить сплоченность, чтобы сохранить свою мечту и права на светлое будущее, не позволив западным стратегам превратить страну в руины", - сказал депутат. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
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в мире, грузия, россия, украина, михаил шеремет, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Украина, Михаил Шеремет, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
В Госдуме призвали грузинский народ не допустить повторения участи Украины

Депутат ГД призвал грузинский народ не допустить горькой участи Украины

© AP Photo / Shakh AivazovМитинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал грузинский народ не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей страны и повторения "горькой участи" Украины.
Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Россия исполнит заветную мечту Украины через два года
Вчера, 08:00
"Грузинский народ сегодня сдает, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять свое будущее и способность отстоять свои национальные интересы. Коллективный Запад в лице США как под копирку, не заморачиваясь, решил реализовать в Грузии украинский сценарий с майданом, провокациями и государственным переворотом. Призываю грузинский народ не допустить вмешательства Запада и повторения горькой участи Украины", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня только от грузинского народа зависит, какой будет Грузия дальше - развитой и самодостаточной независимой страной или очередным плацдармом Запада, который тот по примеру Украины в любой момент превратит в горячую точку, чтобы попытаться ослабить Россию, загребая жар чужими руками.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
28 октября, 13:46
"Грузинский народ сегодня должен проявить сплоченность, чтобы сохранить свою мечту и права на светлое будущее, не позволив западным стратегам превратить страну в руины", - сказал депутат.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
 
В миреГрузияРоссияУкраинаМихаил ШереметСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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