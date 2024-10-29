https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980771317.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 29.10.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:17
2024-10-29T18:17
2024-10-29T18:17
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал об атаке ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец". "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980704881.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель