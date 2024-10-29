https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980771317.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 29.10.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:17

2024-10-29T18:17

2024-10-29T18:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр Горловки сообщал об атаке ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец". "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980704881.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия