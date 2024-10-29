https://ria.ru/20241029/google-1980679586.html

Google не выплатит штраф в два ундециллиона рублей, считает юрист

Google не выплатит штраф в два ундециллиона рублей, считает юрист - РИА Новости, 29.10.2024

Google не выплатит штраф в два ундециллиона рублей, считает юрист

Компания Google не выплатит штраф в 2 ундециллиона рублей, поскольку не имеет таких средств и прекратила деятельность в России, ситуация может разрешиться после РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:08

2024-10-29T13:08

2024-10-29T13:08

технологии

россия

нтв (телеканал)

рбк (медиагруппа)

вгтрк

google

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания Google не выплатит штраф в 2 ундециллиона рублей, поскольку не имеет таких средств и прекратила деятельность в России, ситуация может разрешиться после отмены санкций, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Газета РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом спора, ранее сообщила, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, а пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет. "Даже для неспециалистов очевидно, что Google не выплатит назначенный российским судом штраф. Во-первых, таких денег нет даже у одной из самых богатых компаний мира. Во-вторых, на сегодняшний день Google прекратил деятельность на территории Российской Федерации и без разрешения американских властей возобновлять ее не планирует", - сказал Хаминский РИА Новости. По его мнению, сложилась патовая ситуация, поскольку, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию, Google, согласно закону "о приземлении", должен разместить оборудование, обслуживающих российских абонентов, именно на территории РФ, но любой завоз материальных ценностей мгновенно обернется конфискацией в пользу государства в целях погашения штрафных санкций. "С другой стороны, Россия может попытаться добиться ареста имущества Google, находящегося в дружественных странах. Однако такой шаг будет нести в себе риски крайне негативных последствий. В качестве ответной меры можно ожидать отключение всех работающих в России телефонов на операционной системе Android. Такой шаг оставит без мобильной связи до 80% россиян", - предположил юрист, отметив, что, скорее всего, до подобных радикальных мер дело не дойдет. Он считает, что стороны займут выжидательную позицию, а ситуация разрешится только в тот момент, когда будет принято решение о снятии взаимных санкций и ограничений. "Такой вариант возможен как результат подписания двух- или многосторонних международных соглашений и, как следствие, внесения изменений в национальное законодательство. Поэтому отмена штрафа через принятие специального федерального закона - один из наиболее возможных путей выхода в сложившихся реалиях", - рассказал Хаминский. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. В августе 2023 года судами были удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ и ряда других СМИ.

https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html

https://ria.ru/20240820/isk-1967377847.html

https://ria.ru/20240806/youtube-1964430103.html

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технологии, россия, нтв (телеканал), рбк (медиагруппа), вгтрк, google