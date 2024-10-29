https://ria.ru/20241029/glava-1980795000.html
Глава МИД Польши не исключил участия в выборах президента
Глава МИД Польши не исключил участия в выборах президента - РИА Новости, 29.10.2024
Глава МИД Польши не исключил участия в выборах президента
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил своего участия в выборах президента страны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:53
2024-10-29T20:53
2024-10-29T20:53
в мире
польша
радослав сикорский
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил своего участия в выборах президента страны. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. "Я читаю об этом в СМИ, так что это должно быть правдой", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet, отвечая на вопрос, хочет ли он участвовать в выборах в качестве кандидата. Ранее издание Fakt написало, что глава МИД Польши Радослав Сикорский начал предпринимать шаги, которые могут свидетельствовать о его стремлении бороться за право баллотироваться на пост президента республики. Пока официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы". Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.
https://ria.ru/20240929/duda-1975388489.html
https://ria.ru/20241028/polsha-1980604809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Глава МИД Польши не исключил участия в выборах президента
Глава МИД Польши Сикорский не исключил участия в выборах президента страны
ВАРШАВА, 29 окт - РИА Новости.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил
своего участия в выборах президента страны.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
"Я читаю об этом в СМИ, так что это должно быть правдой", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet, отвечая на вопрос, хочет ли он участвовать в выборах в качестве кандидата.
Ранее издание Fakt написало, что глава МИД Польши Радослав Сикорский начал предпринимать шаги, которые могут свидетельствовать о его стремлении бороться за право баллотироваться на пост президента республики.
Пока официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.